¡Uyyy! Sebastián Yatra hizo una fuerte confesión sobre la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

1/12/19 Concierto en Parque Viva del cantante Colombiano Sebastian Yatra, la telonera Priscilla Diaz. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

La confesión del cantante colombiano Sebastián Yatra dejó con el pelo parado a más uno, ya que no se dejó nada guardado sobre la relación de los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía, incluso hasta el mismo cantante Camilo salió rascando.

En un video compartido en TikTok por el medio El Popular de Perú, se ve donde sale Yatra comiendo y una hermosa mujer lo cuestiona.

La rubia que se observa en el video le dice: “¿Qué, sí es cierto?”, a lo que Yatra le contesta: ”¿Lo de esos mananes?”, tras la confirmación de la mujer, el colombiano soltó la sopa.

“Sí, Camilo, ni Rauw, no están enamorados, mira, yo me he dado cuenta, por todos los años que yo he trabajado en esto”, dijo Sebastián.

La mujer quedó sorprendida, al igual que lo seguidores de la página, pues se empezaron a cuestionar si lo que dijo el intérprete de “Traicionera” era cierto, o si fue parte de la promoción de la canción “TV”, ya que en una de las estrofas él menciona a estos dos artistas diciendo que no están enamorados, pero también queda la duda, pues según este medio, el video fue grabado con una cámara oculta.

LEA MÁS: Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro se pusieron creativos para anunciar su compromiso

Varios de los seguidores dejaron comentarios como: ”A Rauw siempre le gustaron las rubias, no las morenas”, ”Pobre Yatra en la que se metió“, ”Eso es parte de la letra de su canción”.

Rauw y Rosalía Copiado!

Después de tres años de relación y preparativos para la boda tras su compromiso, Rosalía y Rauw Alejandro le pusieron punto final a su relación, ante la situación empezaron los cuestionamientos sobre una supuesta infidelidad de Rauw con Valeria Duque, una modelo colombiana.

La pareja terminó su relación. (Tomada de Instagram)

Según el medio Español Marca, en un espacio de Telecinco, la presentadora Leticia Requejo, aseguró: “Desde hace tiempo, se ha visto que la figura de Rosalía le ha beneficiado. Él se ha subido al carro de Rosalía. (...) Valeria fue a un concierto de Rauw Alejandro en México… Pasaron la noche juntos e incluso él quiso repetir, pero ella fue la que le paró los pies“.

Rauw Alejandro confesó que su futura no fue por terceros. Captura

Ante este y otros rumores, Rauw hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: “Durante estos años ustedes han sido parte de los logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Así mismo añadió que él está tratando de asimilar todo lo que ha pasado, ya que han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tiene a su ahora expareja y a la familia, no podía quedarse callado viendo como destruyen su historia de amor.

Rosalía dejó un mensaje en Instagram. Captura

La cantante Rosalía este 27 de julio también hizo eco en redes sociales, dejando un claro mensaje, la guapa escribió: “Yo quiero respeto, y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.