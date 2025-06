Valeria Sibaja reveló por qué no tiene novio y cuánto planea quedarse viviendo en México

Valeria Sibaja, cantante y presentadora de televisión, se fue a vivir a México en noviembre.

Valeria Sibaja ya tiene ocho meses viviendo en México, luego de vender casi toda su ropa y muebles para irse a vivir su sueño de ser una cantante más profesional y estudiar producción musical.

La guapa ha ido creciendo mucho en sus redes sociales, pues ahora la están siguiendo muchos mexicanos y gente de otros países, y por ende tiene nuevos admiradores de su belleza.

La tica decidió responder algunas dudas de sus seguidores y la pregunta que más le hacían era que por qué no tiene pareja.

Valeria Sibaja participó en Tu cara me suena de 2019. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Ella decidió sacarlos de la duda y confirmó que efectivamente está sola y explicó la razón porque no tiene novio, su respuesta sorprendió.

“He conocido personas maravillosas en mi vida, pero desde que encontré a Dios tengo expectativas más altas de la persona que quiero a mi lado, en la forma en que se comporta, en la forma que me trata, en la forma que se presenta al mundo, si me puede proteger, si tiene estabilidad emocional, si sabe cómo comunicarse. Son tantas cosas que no puedo meterme en una relación con alguien solo por meterme en una relación con alguien, tiene que ser alguien que realmente aporte demasiado a tu vida de todos y cada uno de los sentidos y si no es así, para qué, no tiene sentido”, explicó.

Vale, además, aclaró que su intención en un inicio era quedarse en México solo un par de años, pero que aún tiene muchos planes qué hacer en ese país, por eso puede que dure más tiempo por allá.