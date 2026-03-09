Vamos a ver si pasa filtro: Creador de Sabor Sin Filtro nos cuenta la verdad detrás de su polémica página

TikTok e Instagram están llenos de videos de comida que prometen experiencias “increíbles” y “deliciosas”, pero no siempre la realidad coincide con lo que muestran las redes.
Precisamente de esa inconformidad nació Sabor Sin Filtros, una página que se ha hecho popular por probar restaurantes y decir, sin rodeos, si la comida realmente vale la pena o no.
Detrás de ese proyecto está Sebastián, un joven de 24 años, vecino de San José y profesional en finanzas, quien en menos de un año logró reunir más de 36 mil seguidores en TikTok y más de 24 mil en Instagram.
Su propuesta es sencilla: visitar lugares que están en tendencia, pagar la comida como cualquier cliente y luego dar una opinión honesta sobre el sabor, el precio y la experiencia. Después de eso dice si pasa o no pasa filtro.
El creador de contenido nos contó la forma en que evalúan los restaurantes y por qué decidió mantener su página alejada de cualquier pago o publicidad gastronómica.
—¿Cómo nació la idea de crear Sabor Sin Filtros y cuánto tiempo tiene el proyecto?
El contenido empezó hace menos de 10 meses y la verdad el apoyo ha sido impresionante. Creemos que la gente está cansada del mismo contenido de siempre, donde todo siempre es bueno porque hay un pago de por medio. El proyecto nace justamente por eso. A mí me encanta comer y probar lugares distintos, pero un día fui a un restaurante que en redes lo pintaban increíble y fue una decepción total. Ahí dije: ‘Punto y aparte, aquí empieza otra historia’.
—¿Antes hacía otro tipo de contenido?
Yo hacía videos, pero más que todo para mis amigos. Eran elaborados, pero nunca los publicaba. Cuando surgió la idea de Sabor Sin Filtros decidí tomarlo en serio y empezar a compartirlo.
—La propuesta es mostrar la otra cara de la moneda, lo que muchas veces no se dice…
Exactamente. Yo creo mucho en la transparencia. Hay gente que se gana su dinero con mucho esfuerzo y no es justo que se juegue con la plata de los demás con publicidad engañosa. Nosotros pagamos lo que comemos y damos una opinión como consumidores.
—¿Cómo escogen los lugares que visitan?
Generalmente son los que están más en tendencia. Muchas veces también le pregunto a la comunidad qué lugares quieren ver. Si vemos que varios creadores están promocionando un mismo sitio, eso también nos llama la atención, porque queremos comprobar si realmente es tan bueno como dicen.
—¿Y cómo funciona la dinámica cuando llegan al restaurante?
Yo no me bajo del carro porque a mí ya me reconocen, entonces siempre voy acompañado de dos o tres personas. Ellos entran primero, piden y pagan. Yo entro después porque ya me reconocen y no queremos un trato especial. La idea es vivir la experiencia como cualquier cliente.
—¿La calificación la pone solo usted?
No. Entre todos probamos la comida y al final cada uno dice su nota. Somos cuatro personas dando su opinión y de ahí sale el promedio. Siempre hay subjetividad, pero entre más opiniones haya, más equilibrado es el resultado.
—¿Hablan con el encargado del restaurante después de grabar el video?
Sí, siempre. Mucha gente no sabe eso porque no sale en los videos, pero nosotros hablamos con el encargado y le damos el ‘feedback’ (comentario). Creemos que no es justo solo publicar el video sin decirles directamente qué pensamos.
—¿Alguna vez un restaurante o una marca le ha ofrecido pagarle para cambiar la opinión?
Marcas grandes no, pero sí nos escriben restaurantes preguntando cuánto cobramos para salir en la página. Nosotros nunca hemos aceptado y no lo vamos a hacer. Nuestro valor es la confianza que le damos al consumidor.
—¿Alguna vez ha tenido problemas con algún dueño del restaurante?
En el lugar nunca ha pasado, porque al final se paga. Una vez que se paga la cuenta, o sea, nunca nos ha pasado nada, no nos han echado, pero sí ha pasado que nos medio vuelven a ver extraño, pero lo normal. Realmente no hemos tenido una situación directa o físicamente con algún local o dueño.
—¿Entonces no trabaja con publicidad gastronómica?
No. Si yo trabajo con una cadena grande, perdería credibilidad. Mi ventaja es que tengo mi profesión en el área financiera, entonces no dependo de cobrar por este contenido. Pero sí cada semana llegan propuestas de restaurantes que quieren salir en nuestra página, pero nunca los hemos aceptado ni los vamos a aceptar. Podría llegar a trabajar con marcas pero de ropa o así, que no de comidas.
—¿Se imaginó que el proyecto crecería tanto?
No, jamás. Yo lo empecé porque me gusta. Nunca lo hice buscando dinero, pero creo que la gente se identificó porque está cansada de que jueguen con su dinero.
—¿Qué les dice a quienes critican su contenido?
Las críticas siempre van a existir. Pero nosotros nunca vamos a pequeños emprendimientos o soditas a criticar. Siempre visitamos lugares grandes que tienen músculo económico para promocionarse. Incluso, a muchos emprendedores pequeños les hemos dado visibilidad gratuita.
—¿Cómo ve el futuro de Sabor Sin Filtros?
Creo que el proyecto tiene mucho potencial. Este año queremos hacer contenido fuera del país. Ya hemos grabado en lugares como México, Italia y España, y ahora vamos para Estados Unidos por un mes. La idea es seguir creciendo, pero siempre con la misma base: honestidad y transparencia.