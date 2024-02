Vea los dos vestidos que usó Laura Ortega en su boda con Fernán Faerron

Laura Ortega se casó este domingo 4 de febrero con Fernán Faerron y este fue el primer vestido que usó en la boda.

La cantante y modelo Laura Ortega se casó este domingo, al atardecer, con el futbolista Fernán Faerron y para su boda utilizó dos vestidos.

Tanto la bella novia como algunas de sus amigas, han ido revelando poco a poco cómo estuvo la ceremonia, la cual se habría realizado en un restaurante del sector de Escazú que cuenta con un gran mirador.

Su hermana Daniela Ortega compartió hasta un video donde se ve a Laura caminando hacia el altar, mientras el jugador del Club Sport Herediano se limpiaba las lágrimas al verla vestida de blanco.

Así lució Laura Ortega en su boda

Para ese momento, la modelo eligió un vestido de encaje, con los hombros descubiertos y con una pequeña cola. Al momento de la pachanga se cambió y se puso uno más cómodo de seda, de amarrar en el cuello, atrás tenía un enorme lazo y también usó tenis para mayor comodidad.

La pareja dijo el "sí, acepto" antes de que se ocultara el sol, en el jardín de un lujoso restaurante de Escazú.

En cuanto al defensor rojiamarillo, elegió un traje negro con camisa blanca y corbatín negro.

La pareja se unió de forma civil, pues ella ya se había casado en el 2018 con el piloto de carreras Danny Formal, del que se divorció poco más de un año después.

Laura Ortega usó otro vestido de seda al momento de la fiesta para disfrutar más cómoda.

Buena cena

Uno de los momentos más tiernos para la pareja fue cuando el sobrino de Ortega caminó entre los invitados para llevarles los anillos, pues ambos lo han criado como un hijo suyo.

Fernán Faerron lloró al ver a Laura Ortega llegar al altar

Por cierto, en dichas imágenes se logra ver que los invitados eran contados y que solo estaban los familiares y amigos más cercanos de ambos.

Además, la ahora señora de Faerron decidió llevar sus votos escritos y no solo le sacó una lágrima sino más de una sonrisilla a su marido. Por la hoja que llevó se nota que fue bastante lo que le dijo.

Daniela Ortega, hermana de la cantante, mostró qué les tenían para cenar a sus invitados.

Antes de la pachanga, los invitados pudieron degustar de una deliciosa cena que incluyó una entrada de crema de ayote y una barra de ensalada, también les dieron puré de papa y vegetales mientras que, como plato fuerte, comieron lomito ahogado en vino tinto y pollo en salsa de pejibaye.

Es decir, los invitados no pueden alegar que se fueron con hambre. Además, hubo bastantes bebidas espirituosas y hasta Cacique con sabor a sandía, el favorito de la novia.

Laura Ortega y Fernán Faerron eligieron un pastel bastante pequeño, no como se acostumbra ahora de varios pisos.

A la pista

Cuando ya cayó la noche y se encendieron las luces de la pista, se acabaron las formalidades y se armó la fiesta.

La que más disfrutó ese momento fue la modelo, quien no paró de bailar con sus amigas, principalmente cuando el Dj ponía reguetón.

Otro gran instante fue cuando llegó el momento de lanzar el ramo y entre las solteras estaba su hermana Daniela, quien se terminó cayendo al intentar atraparlo.

Laura Ortega es desde este domingo una señora casada.

Por cierto, su hermano mayor, el piloto Gustavo Ortega, al parecer no fue o no quiso salir en las fotos con los recién casados, porque no se le vio en ninguna. Su prometida, la periodista Michelle Naranjo, tampoco fue porque, según sus historias de Instagram, la tarde-noche del domingo se la pasó compartiendo con su familia.

Tampoco se veían entre los invitados a jugadores del Club Sport Herediano.

Laura y Fernán se comprometieron a inicios de diciembre anterior y la organización de su boda fue en “tiempo récord”, como publicaron las planeadores del evento en su página.

La misma Laura había dicho en una ocasión que esta vez su boda sería más sencilla y más íntima.

Ambos ya tienen varios meses viviendo juntos y en julio del año pasado ella perdió el bebé que esperaban juntos, por lo que ahora han decidido formalizar aún más su relación.