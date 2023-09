Verónica Bastos hizo pasar una vergüenza a famoso actor mexicano esposo de una tica

Verónica Bastos es una de las periodistas faranduleras más exitosas del país. (Cortesía)

Tanta emoción le jugó una mala pasada a la periodista Verónica Bastos, quien sonrojó e hizo pasar una vergüenza a un famoso actor mexicano, esposo de la actriz costarricense, Brenda Kellerman.

Este miércoles, Vero se topó en el estudio de La Mesa Caliente, el programa de Telemundo donde bretea como presentadora, al mexicano Ferdinando Valencia y tanta felicidad le causó el encuentro que el galanazo tuvo que salir al paso de algo que dijo ella.

“Él es mi niño favorito. ¿Quién es mi conse (consentido), quién es mi conse?”, dijo la periodista farandulera en un video que compartió en su Instagram mientras mostraba al galán de telenovelas.

“Yo no sé si hay otros, pero a mí sí que me consiente cada vez que me ve”, respondió el actor, de 41 años, a la costarricense.

Hasta ahí todo iba bien. Luego, Verónica no quiso dejar duda de que Ferdinando era su consentido y contó que sí, que era su consentido porque es medio tico, por estar casado con una costarricense.

“Sí, porque él es un poquito tiquito ya y tiene un mini tiquito también”, continuó la periodista costarricense.

Ese fue el momento que apenó a Ferdinando, quien tuvo que aclarar de lo que estaba hablando Vero.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tienen cerca de 16 años juntos. (Instagram)

“No vayan a pensar mal. Se refiere a un niño”, mencionó el guapo artista.

Verónica soltó la risa y corrió a corregirse. “A un hijo mitad costarricense, no que tiene un piquito”, mencionó mientras hacía señales con sus dedos de la mano.

“Ya me dio pena”, agregó Ferdinando, quien de inmediato cambió de conversación cuando la tica, con su astucia y experiencia, le atravesó una pregunta relacionada al próximo proyecto televisivo del actor.

Ferdinando y la tica Brenda Kellerman tienen cerca de 16 años de relación amorosa y uno de los capítulos más tristes que han enfrentado como pareja fue la muerte, en agosto del 2019, de su bebé Dante.

El pequeñito, quien era mellizo, murió a los cuatro meses de nacido, debido a una meningitis que contrajo días después de su nacimiento y que derivó en otros serios problemas de salud.