Verónica González abrió su corazón y nos mostró un gran secreto

Verónica González asegura que se siente una mujer más madura y que está en la etapa más bonita de su vida.

Luego de regresar a la soltería, la presentadora decidió enfrentarse a dos nuevos retos, uno personal y otro a nivel profesional.

Este último ya la mayoría lo sabe, su regreso a la televisión por medio del nuevo canal ¡Opa!, que estará al aire a partir del próximo 10 de julio en todas las cableras.

De este proyecto llamado “Divazzz” nos contó nuevos detalles, pero eso se lo contaremos más adelante.

Porque el otro gran reto es que desde que terminó con el modelo Jessy del Valle, en marzo anterior, decidió enfocarse más en ella y en fortalecerse tanto espiritualmente como a punta de ejercicios.

La Miss Costa Rica 2007 reconoció que está muy contenta con este nuevo renacer y que así ha ido reparando su corazoncito.

“Me he dedicado mucho a estar conmigo y creo que es lo más importante, porque uno a veces no se prioriza, y he tenido esa oportunidad de estar para mí y por mí. No de una manera egoísta, sino de una manera sana, así que ahora hago más ejercicio, como mejor, duermo mejor, tomo aguita, comparto con mis amigos, con mi familia y la gente que quiero y creo que esa es una energía muy linda que uno recarga y se nota”, dijo.

Para lograr ese equilibrio confesó que ha aprendido a ser más abierta con sus sentimientos y que ha recibido terapia con un sicólogo. Además, ahora se la pasa escuchando pódcast o videos en YouTube enfocados en temas de superación y se ha refugiado en el gimnasio.

“Yo ya cumplí los 40 y no era constante en el ejercicio y le agarré el gusto, entonces, ahora me hace falta cuando no voy. He encontrado tantos beneficios que uno se siente mejor, se ve mejor, anímicamente tengo más energía y encontré ese hábito que antes ni cuando estaba con Jesse tenía”, confesó.

Con su amiga por siempre

Vero, además de abrirnos su corazón, nos mostró un pequeño gran secretito que muy pocos han visto y que ahora trata de exhibirlo más.

Hace poco más de dos años decidió hacerse un tatuaje en su espalda en honor a su gran amiga María del Mar Umaña, experiodista del programa Giros, quien el pasado 9 de junio cumplió tres años de fallecida.

Según dijo, casi no lo muestra porque en un principio lo sentía como algo muy íntimo, pero ahora no le importa que lo vean.

“Me tatué despuesito de la muerte de Mari y casi nunca lo muestro porque fue algo muy para mí y es en homenaje a mi amiga que yo quería llevarla conmigo. Nunca me había atrevido a hacerme un tatuaje y como siempre ando muy cubierta o con el cabello suelto, casi no me lo han visto”, dijo.

Aunque en un principio lo que quería era un cromito; es decir, un diseño más pequeño, pero por sugerencia del diseñador decidió hacérselo más grande en la espalda.

“Es una rosa que representa a María y la parte de abajo, ¿se acuerda que el cabello de Mari era ondulado y muy lindo?, pues me hice un colocho como el de ella. Es un homenaje que le hice a mi amiga para llevarla siempre conmigo”, explicó la guapa.

Más Divinazzz

El otro reto que la tiene muy entusiasmada es su nuevo espacio “Divinazzz”, en el que asegura conocerán a la otra Verónica, pues al ser un programa en horario nocturno (pronto anunciarán su estreno) la verán siendo más jocosa, tocando temas más picantes y riendo más.

Ella compartirá micrófonos con la humorista Waleska Oporta, la tiktoker Jennifer Rojas y el creador de contenido Dieguillo Murdock, el de los muñecos Elmo, Paco y Mickey.

“Es un formato muy diferente al que estoy acostumbrada y la idea es complementarnos entre mujeres, con vidas muy diferentes, con edades distintas y tener un poquito de picardía porque el programa va para la noche, entonces, creo que para mí será una etapa muy diferente y retadora”, comentó.