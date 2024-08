Verónica González habla de su futuro en la tele, ¿qué es lo que más extraña?, ¿piensa volver?

Verónica González habló con La Teja sobre su salida de la televisión y si es para siempre o solo se trata de una pausa. (Instagram)

Verónica González dejó de aparecer en tele hace dos meses, luego de renunciar al canal ¡Opa! con la excusa de que necesitaba tiempo para sus negocios y proyectos personales.

Su salida de la pantalla dejó la duda de si se trataba de una pausa a sus casi 17 años de carrera televisiva, o una salida definitiva del medio, algo que ella aclaró en una entrevista con La Teja.

La bellísima orotinense no oculta que la etapa que está viviendo alejada de la pantalla chica la está disfrutando muchísimo, pero tampoco niega su pasión por trabajar en la tele, un sentimiento que no le permite cerrar del todo ese ciclo.

“No sé (si está en un retiro o en una pausa). Estoy disfrutando la etapa en la que estoy. El lunes (de la semana pasada) tuve la oportunidad de irme para Orotina, donde tengo a mi familia y a una sobrina que amo, y esa libertad no la tendría si estuviera en un formato televisivo de lunes a viernes, y eso lo estoy disfrutando, no lo voy a negar. Pero la televisión tiene su encanto y quién quita más adelante regrese, no en este momento, porque no tengo nada cercano. Por eso es mejor nunca decir nunca”, afirmó Vero.

González llegó a la tele cuando tenía 23 años, tras ganar el Miss Costa Rica 2007. Teletica fue su primera casa y el programa Bailando por un sueño el trampolín que la impulsó en el medio.

Además de Teletica, González trabajó en Repretel, en Multimedios y en canal ¡Opa!

Verónica González debutó en televisión en el 2007 en el programa Bailando por un sueño.

Verónica González aprovechó la gran oportunidad

“Llegar a la tele no era algo que esperaba, pero fue una oportunidad que me dio la vida, y cuando me di cuenta se abrieron las puertas y dije: ‘¿por qué no?’. Me di la oportunidad de hacer algo diferente, creía que era una plataforma interesante, y a medida que pasaron los años y las oportunidades se fueron dando las supe aprovechar. Creo que Dios te pone oportunidades y es de valientes tomar riesgos. Dios tenía un plan para mí y me lo fue mostrando con muchos años de trayectoria”, recalcó.

El pasar del tiempo afianzó a Vero en el medio y, aunque ahorita está alejada de la pantalla, se mantiene en contacto con parte de su público a través de las redes sociales, aunque sí echa de menos las luces, las cámaras y “entrar” a la casa de la gente.

“La televisión tiene ese encanto y creo que lo más lindo es que te permite acercarte a un público muy amoroso, en su mayoría, porque como todo, igual hay personas a las que no les agradas, pero la mayoría de gente que se encariña con un formato televisivo, de verdad que te hace sentir muy cercano, y creo que esa es la parte que más disfruto de la tele y lo que más extraño”, comentó.

Vero tiene la suerte de ser una de las famositicas más queridas por la gente y su rostro, a pesar de que no es nuevo, sigue siendo fresco a la pantalla. Sobre esas dos cosas ella dijo lo que piensa.

“Digo que la televisión es un vicio porque si algo aprendí de la televisión es que hay que ser auténtico. La televisión tiene una magia pero, lastimosamente, pasa que en ocasiones cuando ves a la persona en vivo y a todo color no te resulta lo mismo, y si algo tengo que agradecer a Diosito es eso, que la gente me ve en la calle y yo la trato como si la conociera, porque tengo más que claro que los que me permiten estar en televisión son ellos y eso nunca se me ha olvidado y, reitero, es lo que más agradezco”, reaccionó.

Verónica González trabajó en Giros de Repretel junto con Douglas Sánchez, Patricia Figueroa y Vicente Tepedino. (MELISSA FERNANDEZ)

Verónica González está llena de trabajo

La simpática exreina de belleza también habló del montón de trabajo que tiene ahora que se metió de lleno a la escuela de modelaje y empoderamiento femenino que tiene (llamada MV Models).

Además, hace pocos meses abrió un restaurante de carnes y vinos, que se llama Toro Santo, en San Rafael de Heredia, y a esos negocios tiene que sumarles el montón de trabajo que le sale en redes.

“Estoy trabajando mucho en mis redes sociales, que ahora se vuelven una plataforma de exposición muy importante en nuestros tiempos. Para nadie es un secreto que la forma de proyectarse ahora ha evolucionado mucho; ya no son solo los medios tradicionales sino que los tiempos cambiaron, y creo que hay que adaptarse y saber aprovechar estas nuevas plataformas, pero la televisión es un vicio”, finalizó.

Verónica habló con La Teja el martes pasado durante la presentación de las 13 candidatas al Miss Universe Costa Rica 2024. Ella fue reina del Miss Costa Rica y 17 años después de ganar su corona, el tema no le deja de apasionar.