La vestuarista de Teletica, Sandra Carvajal, abrió su corazón este miércoles para hablar del vaivén emocional por el que ha pasado los últimos meses tras dos durísimas noticias que la golpearon con menos de un año de diferencia.

Carvajal es una de las trabajadoras más queridas en canal 7, ya que no solo viste y pone guapos a las figuras de la televisora, sino que los chinea mucho más de la cuenta, ganándose el cariño de todos sus compañeros.

Sandra Carvajal es vestuarista de Teletica. (Instagram/Instagram)

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Dos noticias que la golpearon en menos de un año

El 31 de julio de 2025, Sandrita enfrentó la dura muerte de su mamá, doña Roxana Pérez, quien falleció tras un largo padecimiento de demencia vascular y Parkinson; y el 3 de mayo de este año, el ataque de un perro le arrebató a su amado Gianni, su mascota durante 14 años.

Ambas noticias golpearon con fuerza el corazón de Carvajal, quien en las últimas horas habló de lo duro que ha sido acostumbrarse a la ausencia de dos seres que eran fundamentales para ella.

“Últimamente hay momentos en los que me siento triste y muchas veces ni siquiera sé por qué. Después pienso que quizás sí sé: he perdido a mi mamá y a mi perrito, dos seres demasiado importantes para mí, que fueron parte de mi vida, de mi casa y de mis días”, expresó Carvajal en un sincero estado de Instagram.

Sandra Carvajal durante la edición 2024 de Mira quién baila mientras le daba retoques finales al vestuario de Lynda Díaz. (Instagram)

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Según dijo, aunque intenta seguir su vida con algo de normalidad, hay momentos en que ambas ausencias la sacuden y le provocan una profunda tristeza, en ocasiones en el momento menos esperado.

“Es extraño, porque muchas veces no digo nada”

“Aunque uno sigue con su vida, trabaja, se ríe, sale, conversa y trata de estar bien, hay momentos en los que la tristeza aparece de repente. Es extraño, porque muchas veces no digo nada. Simplemente la siento y sigo. Creo que eso también es el duelo: sufrir un poquito en silencio, extrañar cosas pequeñas, recordar momentos y sentir ese vacío que nadie más puede ver”, afirmó.

Sandrita no entiende los altibajos que sufre tras las dolorosas pérdidas, pero supone que los duelos son así.

“Hay días en los que estoy bien y otros en los que simplemente los extraño muchísimo. Supongo que aprender a vivir con la ausencia también es una forma de seguir amando. Y eso es lo que quiero hacer: seguir adelante, pero siempre llevándolos conmigo”, cerró su mensaje.

Sandra Carvajal abrió su corazón en este mensaje que compartió en redes este miércoles. (Instagram/Instagram)

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Carvajal acompañó sus palabras con dos tiernas fotos. En ambas aparece su mamita con Gianni en los brazos, ya que el perrito también fue una gran compañía para la señora, quien hoy disfruta de la vida eterna.