Vica Andrade se pronunció ante la muerte de su mamá

Este lunes se dio a conocer la noticia de la muerte de doña María Elena Solís Vargas, madre de Vica Andrade

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas
Vica Andrade, presentadora costarricense radicada en México, que trabajó en Telehit y VM Latino
Vica Andrade se pronunció ante la muerte de su mamá. (Redes Vica Andrade /Instagram)

Vica Andrade está pasando un momento muy difícil tras la muerte de su madre, doña María Elena Solís Vargas, a los 90 años.

Esta pérdida se suma al reciente fallecimiento de su esposo, Guillermo “Memo” del Bosque, ocurrido el pasado 7 de abril.

A través de sus redes sociales, la costarricense compartió dos imágenes que reflejan los sentimientos que la acompañan en este duro proceso.

Una de ellas dice: “A veces se nos olvida que somos instantes”, recordando la importancia de aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos.

Posteriormente, compartió un versículo, Apocalipsis 21:4, que habla del consuelo y la paz al llegar a la presencia de Dios: “Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto ni dolor”.

Vica Andrade
Esta fue la primer imagen compartida por Vica. (Instagram /Vica Andrade)
Vica Andrade
Luego, subió también este versículo. (Instagram )
