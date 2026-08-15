Vica Andrade vive un Día de la Madre muy distinto al que acostumbraba

Aunque vive en México desde hace años, Vica Andrade no olvida sus raíces costarricenses y este 15 de agosto se unió a las celebración del Día de la Madre desde tierras aztecas.

Sin embargo, el festejo de este 2026 será muy distinto al que acostumbraba la expresentadora costarricense para este día, pues es el primer año que no está su mamá.

Vica Andrade publicó esta emotiva foto junto a su mamá al celebrar su primer Día de la Madre sin ella. (Instagram/Instagram)

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Doña María Elena Solís, la mamita de Vica, murió el 29 de setiembre de 2025 a los 90 años; alrededor de cinco meses después del fallecimiento de su yerno Memo del Bosque.

Así le celebraban a la mamá de Vica Andrade

Este sábado, Vica compartió un video con el que recordó cómo le celebraban a doña María los 15 de agosto.

Según se observa, la familia tenía la costumbre de armar una buena pachanga con música, baile y aplausos; es decir, una verdadera fiesta.

Ese ambiente, este año no está.

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“Mamá, así te celebramos tantas veces en este día con tanto amor de tus hijos, nietos y bisnietos. Te amamos y extrañamos. No hay palabras para describir tu ausencia”, escribió Vica al compartir la grabación en las historias de Instagram.

Doña María Elena Solís Vargas falleció el 29 de setiembre de 2025. (redes/Instagram)

“Así fue mi mamá”

En su feed de esa red social también se refirió a su inédito Día de la Madre.

“PRIMER DÍA DE LA MADRE SIN TI MAMÁ. Hoy (15 de agosto) Día de la Madre en Costa Rica, felicidades a todas las mamitas bellas de mi tierra. Esas mujeres valientes y fuertes que no se rinden, que no abandonan y que entregan su amor incondicional.

“Así fue mi mamá, una guerrera incansable, amorosa y su ausencia duele tanto que es imposible describirla. Te honramos hoy y siempre y te seguiremos celebrando”, mencionó la exmodelo.

Así le celebraban el Día de la Madre a la mamá de Vica Andrade

Con el mensaje compartió una emotiva fotografía de ella junto a su mamita en una de las mejores épocas de ambas.

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