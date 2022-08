(Video) Así fue la agresión por la que Pablo Montero tuvo que disculparse

Pablo Montero tuvo que responder por esta agresión contra una reportera

(EL UNIVERSAL).- Pablo Montero asegura que acudió voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila tras ser denunciado por una reportera que fue agredida por él y por su equipo de seguridad en una conferencia de prensa. Ante una pregunta incómoda para el cantante, la reportera lo cuestionó sobre su alcoholismo, Montero se molestó y le destruyó su equipo de trabajo; en los videos que circula en redes se observa cómo él y su equipo de seguridad se acercan a ella, le quitan el celular y la intimidan.

Italia Carolina, reportera del programa “Ventaneando”, detalló que tras el maltrato a su equipo de trabajo, no la dejaron salir de inmediato, y la mantuvieron en el lugar en contra de su voluntad. Montero, que no es la primera vez que protagoniza escándalos de este pido, detalló en el comunicado que llegaron a un acuerdo reparatorio del que no dará detalles, y que cumplirá cabalmente todo lo convenido como “caballero responsable”, que es, además, se disculpó de nueva cuenta con la periodista.

“Decidí acudir de manera voluntaria, presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el deber de cumplir y atender a la denuncia interpuesta por una periodista, misma que había sido presentada en contra de mi persona”, se lee. Montero, que recientemente protagonizó la serie “El último rey, el hijo del pueblo” comentó hace unos días para EL UNIVERSAL, que estaba tomando terapia para combatir su impulsividad, esto, para solucionar las reacciones que ha tenido ante situaciones incómodas o adversas.