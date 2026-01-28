(Video) “Costa Rica es nuestra patria querida”: El emotivo video donde los músicos ticos piden salir a votar

Músicos costarricenses se unen para invitar a los ticos a salir a votar en estas elecciones 2026. (redes/Captura de video)

A pocos días de las elecciones presidenciales de este domingo 1.º de febrero, un grupo de músicos costarricenses decidió unir su voz en un emotivo mensaje para invitar a la ciudadanía a ejercer el voto como un acto de amor por el país y su futuro.

En el video, los artistas transmiten un fuerte sentimiento de patriotismo y recuerdan que existen muchas formas de demostrar cariño por Costa Rica, pero que votar es una de las más importantes.

Músicos invitan a salir a votar

“Costa Rica es nuestra patria querida. Existen muchas formas de demostrarle nuestro amor: trabajando, cantando, creando o celebrando. Pero hay una forma especial en la que todas y todos podemos participar por igual y decidir su futuro, ejerciendo nuestro voto este 1.º de febrero”, expresan en el video difundido este miércoles.

El mensaje también resalta valores fundamentales como la democracia, la libertad y la fortaleza institucional.

“Sí queremos un país democrático y libre por siempre. Sí creemos en un futuro mejor y sí apostamos por instituciones fuertes al servicio del pueblo”, afirman, explicando que la iniciativa surge desde la unión de músicos y amigos de distintos sectores.

La producción cierra con un llamado a vivir la jornada electoral con respeto y alegría. “Vivamos esta manifestación de la voluntad popular con alegría, respeto, participación y, sobre todo, con la paz que caracteriza al ser costarricense”.

Entre los músicos que participan se encuentran Carlos Guzmán, Charlene Stewart, Wálter Flores, Alejandro Castro, Humberto Vargas, Pedro Capmany, LuisGa Loría, Bernal Villegas y Luis Montalbert, entre otros artistas nacionales.