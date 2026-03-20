(Video) Esto pasó en Buen día mientras Telenoticias transmitía la extradición de Celso Gamboa

Los presentadores de Buen día no salieron al aire este viernes, pero eso no significó que se quedaran en la casa.
La revista matutina no se transmitió debido a que Telenoticias extendió su cobertura especial por la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de rata”, hasta las 10 a.m., ocupando todo su horario.
Aun así, Jennifer Segura, Daniel Céspedes, Thais Alfaro, Natalia Monge e Ítalo Marenco llegaron a trabajar como de costumbre y se mantuvieron listos por si les daban el pase al aire, pero esto nunca ocurrió.
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Lejos de frustrarse, el equipo se tomó la situación con humor y prácticamente vivieron un “recreo” en el jardín de Buen día.
De hecho, en un video que subieron a sus redes, Céspedes bromeó diciendo que se sentía como cuando en el cole no llegaba el profesor y después de un rato simplemente se iba a vacilar con los compañeros.
Además, se vio que también aprovecharon el tiempo para compartir, desayunar juntos en la cocina del programa e incluso compartir con los invitados que tenían, a quienes también invitaron a tomar un cafecito.
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Pero no solo eso, Ítalo se puso algo romántico, pues repartió girasoles a las invitadas, así como a sus compañeras dado que este sábado se celebra el Día de las Flores Amarillas.
Al final, no hubo programa… pero sí buen ambiente en Buen día.