(Video) Influencer mexicana vivió temblor en San José y su reacción generó risa entre sus seguidores

La comediante e influencer mexicana conocida en redes como Soy Damián Cervantes vivió en carne propia el sismo que sacudió a Costa Rica la tarde de este lunes 19 de enero, con epicentro en San José, y su reacción no tardó en provocar carcajadas entre sus seguidores.

La creadora de contenido, quien se encuentra de visita en el país, compartió un video justo después del meneón y, fiel a su estilo sin filtros, soltó: “No mamen, lo que acaba de pasar, acaba de temblar horrible, horrible, horrible. Costa Rica me va a despedir con un temblor”.

Incluso, confesó que el susto la agarró en pleno cambio de ropa, cuando se estaba quitando el vestido.

Damián Cervantes y su reacción al temblor en San José

Damián contó que lo que más le sorprendió fue que aquí no exista alerta sísmica, como en México, y que la gente siguiera con su rutina como si nada.

“La ciudad ni se paralizó ni nada. Prácticamente, nadie hizo nada”, expresó entre risas y nervios.

Varios ticos le respondieron explicándole que en el país no hay alarma sísmica y que, para bien o para mal, estamos acostumbrados a que la tierra se mueva de vez en cuando.

Damián Cervantes es originario de Iztapalapa y se ha consolidado como un fenómeno en TikTok, YouTube y Amazon Prime Video, gracias a sus sketches que parodian el folclore mexicano y personajes populares, además de ser una figura visible dentro de la comunidad LGBTQ+.