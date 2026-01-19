(Video) ¡Rugió el León en Palmares! Óscar D’León dio cátedra de salsa a sus 82 años

Las Fiestas de Palmares vivieron una tarde llena de sabor y nostalgia este domingo 18 de enero con el primer concierto internacional del año, a cargo del “faraón de la salsa”, Óscar D’León.
El venezolano salió a la tarima minutos después de las 5 de la tarde, luego de que la agrupación nacional Son de Tiquizia calentara el ambiente y dejara al público más que listo para recibir al legendario salsero.
Apenas apareció el “León de la salsa” en escena, los aplausos y los gritos no se hicieron esperar, y de inmediato arrancó una fiesta que se mantuvo hasta el último tema.
Aunque el concierto no fue un llenazo total como en otras ediciones, ya que en esta ocasión había que pagar entrada para disfrutar del espectáculo, los que sí llegaron no pararon de bailar ni un segundo.
Grandes y chicos corearon clásicos como “Llorarás”, “Detalles”, “Qué bueno baila usted” y “Yo quisiera”, demostrando que la salsa de Óscar D’León sigue más viva que nunca.
A sus 82 años, el artista mostró que el talento y la energía no tienen edad, regalándole a Palmares un día inolvidable cargado de ritmo, sabor y mucha alegría.