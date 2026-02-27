Farándula

Vivian Campos, exfigura de Teletica, respondió sin rodeos a una pregunta muy personal y sorprendió con su sinceridad

“La verdad es que nunca lo he visto en mi camino”, fue parte de lo que dijo la exfigura de Sábado feliz al cuestionamiento

Por Manuel Herrera

La exmodelo y expresentadora de Sábado feliz, Vivian Campos, se encamina a los 42 años y decidió hablar claro sobre un tema que siempre genera conversación: la maternidad.

A la ahora doctora —recordada por su paso por Teletica— le lanzaron la pregunta directa en redes sociales: “¿Ya de fijo no vas a tener hijos?”.

Y su respuesta no pasó desapercibida.

Vivian Campos
Vivian Campos cumplirá 42 años a mediados de este 2026. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

“Nunca lo he visto en mi camino”

Vivian fue completamente honesta sobre cómo ha vivido este proceso personal.

“La verdad es que nunca lo he visto en mi camino; de pronto no cierro la puerta, que sea lo que Dios quiera. Si viene, viene y si no, también. Yo estoy muy relajada en eso”, dijo.

La guapa aseguró que no es un tema que la tenga presionada y que, al contrario, se siente en paz con la etapa que está viviendo.

“Si bien no es algo que cierre la puerta, por ahora me siento bien así como estoy”, afirmó.

¿Vivian Campos quiere ser mamá?

Una decisión para toda la vida

Campos también dejó claro que para ella la maternidad es una determinación enorme.

“Es complicado. Es una decisión tan tan tan importante y para el resto de la vida que no sé. Nunca he sentido ese llamado de maternidad, pero vamos a ver”, agregó.

Con estas palabras, la doctora Campos dejó ver que no se trata de un “sí” o “no” definitivo, sino de un proceso personal que, en su caso, ha asumido con calma, madurez y sin dejarse llevar por presiones externas.

Vivian Campos y Ana Lucía Vega trabajaron juntas en Sábado Feliz. Archivo.
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

