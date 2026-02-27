Vivian Campos, exfigura de Teletica, respondió sin rodeos a una pregunta muy personal y sorprendió con su sinceridad

La exmodelo y expresentadora de Sábado feliz, Vivian Campos, se encamina a los 42 años y decidió hablar claro sobre un tema que siempre genera conversación: la maternidad.

A la ahora doctora —recordada por su paso por Teletica— le lanzaron la pregunta directa en redes sociales: “¿Ya de fijo no vas a tener hijos?”.

Y su respuesta no pasó desapercibida.

Vivian Campos cumplirá 42 años a mediados de este 2026. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

“Nunca lo he visto en mi camino”

Vivian fue completamente honesta sobre cómo ha vivido este proceso personal.

“La verdad es que nunca lo he visto en mi camino; de pronto no cierro la puerta, que sea lo que Dios quiera. Si viene, viene y si no, también. Yo estoy muy relajada en eso”, dijo.

La guapa aseguró que no es un tema que la tenga presionada y que, al contrario, se siente en paz con la etapa que está viviendo.

“Si bien no es algo que cierre la puerta, por ahora me siento bien así como estoy”, afirmó.

¿Vivian Campos quiere ser mamá?

Una decisión para toda la vida

Campos también dejó claro que para ella la maternidad es una determinación enorme.

“Es complicado. Es una decisión tan tan tan importante y para el resto de la vida que no sé. Nunca he sentido ese llamado de maternidad, pero vamos a ver”, agregó.

Con estas palabras, la doctora Campos dejó ver que no se trata de un “sí” o “no” definitivo, sino de un proceso personal que, en su caso, ha asumido con calma, madurez y sin dejarse llevar por presiones externas.

