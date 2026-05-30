Farándula

Vivian Campos presume detalle de su novio que le robó el corazón otra vez

Expresentadora de Teletica confirmó una vez más que está muy enamorada de su galán

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Por Manuel Herrera

La doctora Vivian Campos, recordada por sus años en Teletica, presumió el reciente detalle que recibió de su novio, Ernesto Trigueros, y que le robó el corazón nuevamente.

La pareja se fue de vacaciones a Japón hace unas semanas y este sábado Vivian compartió en Instagram algunas fotos que le tomó su novio y contó una romántica historia detrás de las imágenes.

Vivian Campos
Vivian Campos presumió las lindas fotos que le tomó su novio durante el romántico viaje que hicieron por Japón. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

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Con lo que dijo, Vivian confirma una vez más que está muy enamorada de Trigueros, con quien lleva poquito más de cinco años de relación amorosa.

Vivian Campos le huye a las fotos

Según mostró en redes sociales, el viaje por el país asiático estuvo increíble y los recuerdos que tiene de su paso por esas tierras son gracias a su novio.

Vivian Campos
Vivian Campos presumió las lindas fotos que le tomó su novio durante el romántico viaje que hicieron por Japón. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

Vivi reconoció que si por ella hubiera sido ni fotos se toma, porque no es algo que le guste; pero sucumbió ante la insistencia de su enamorado.

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“Todas las fotos que les voy a enseñar me las tomó mi novio, porque yo sinceramente a veces soy quitada para esas cosas. Entonces él me decía: ‘Venga, le tomo una foto aquí’, y yo, pues bueno, está bien… y solo seguía instrucciones”, dijo en la publicación de Instagram.

Vivian Campos
Vivian Campos presumió las lindas fotos que le tomó su novio durante el romántico viaje que hicieron por Japón. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

Para Vivian, su novio es el mejor

Una seguidora reaccionó a ese posteo diciéndole que “gracias a Dios que tu novio se dedicó a ser el mejor fotógrafo”, algo que la profesional en cirugía estética aprobó.

“Sí, el mejor fotógrafo fue”, dijo la exfigura de Sábado feliz.

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Vivian Campos
Vivian Campos contó sobre el romántico detalle de su novio en este posteo de Instagram. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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