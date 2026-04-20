Viviana Muñoz contó el importante detalle que olvidó tras la pérdida de su esposo

La chef Viviana Muñoz compartió los momentos más complejos que ha vivido tras la muerte de su esposo, Carlos Echandi, en una conversación en el pódcast Desde el alma, conducido por Lizeth Castro.

Durante la entrevista, la chef recordó los gestos cotidianos que marcaron su relación, evidenciando cómo la ausencia se manifiesta en los pequeños detalles del día a día.

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Recuerdos que permanecen

“Carlos me llevaba el desayuno a la cama, siempre me chineó y ahora yo espero, a veces, como que entre con la bandejita, pero no lo veo desde la tristeza, lo veo bonito.

Viviana Muñoz abrió su corazón en el pódcast Desde el alma. (Redes/Instagram)

“Hay cosas que impactan, cuando un día me encontré las pantuflas de él; sacar la ropa de él, eso sí es muy duro y no lo he querido hacer porque todo llega en su momento”, contó.

Viviana explicó que ha optado por respetar sus tiempos y emociones, apoyada por el acompañamiento profesional que le ha permitido entender el duelo como un proceso.

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Aprender a seguir adelante

La chef destacó el acompañamiento profesional que ha recibido durante su proceso de duelo, señalando que su psicóloga le recomendó no exigirse durante el primer año.

Además, reconoció que aún evita asistir a funerales, ya que no se siente con la fortaleza emocional suficiente. Esta etapa también ha implicado asumir nuevas responsabilidades y adaptarse a una rutina distinta.

Viviana Muñoz y Carlos Echandi estuvieron casados durante 34 años. (Facebook/Facebook)

“Se me olvidó que había que pagar el marchamo; en la vida había pagado yo un marchamo. Lo tomo más bien como vacilón, no me voy a echar a llorar porque ahora lo tengo que hacer yo, igual puedo hacer mil cosas.

“Somos muy vulnerables las mujeres solas y para adelante. Me han pasado cosas; somos muy vulnerables, definitivamente, y aunque digan que somos poderosas, la figura masculina en nuestras vidas es importante y para la sociedad también”, agregó.

Sus palabras reflejan un proceso de adaptación marcado por la memoria, la resiliencia y la reconstrucción personal tras la pérdida.