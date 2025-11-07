Yashin Quesada lanza nuevo proyecto y asegura que es la cereza del pastel en su carrera

El periodista deportivo Yashin Quesada sigue demostrando que es un comunicador inquieto y apasionado con el lanzamiento de un nuevo proyecto personal que él mismo define como “la cereza en el pastel” de su carrera.

Este jueves 6 de noviembre, Quesada estrenó el primer episodio de “Yashin: El pódcast”, un espacio de entrevistas y conversación con figuras que trascienden el ámbito deportivo, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria.

Yashin Quesada está muy contento con el lanzamiento de su nuevo proyecto. Fotografía: Captura pódcast Yashin Quesada. (Captura/Captura)

En el capítulo de estreno, la invitada fue la reconocida periodista Vilma Ibarra, quien conversó con él durante casi una hora sobre su carrera, su vida y su forma de ver el mundo.

“Quería hacer algo que mostrara el valor del ser humano”

En conversación con La Teja, el comunicador explicó cómo nació la idea.

“Me entró esa inquietud en este camino de las redes sociales y quería producir algo que fuera la cereza en el pastel de mi carrera profesional. Así surgió este pódcast. A mí me interesa mucho el valor del ser humano, y desde hace más de un año le venimos dando vuelta a este proyecto”, contó Quesada.

Recordó que hace unos cinco años tuvo un programa similar en canal 13, pero en esa ocasión entrevistaba solo a figuras del deporte. En esta nueva etapa decidió abrir el abanico para conversar con personas de distintos ámbitos, conocidas o no.

Historias detrás de los protagonistas

Quesada adelantó que el pódcast también incluirá invitados del fútbol, pero con un enfoque diferente.

“Sí vamos a incluir figuras del fútbol, pero vamos a sorprender a la gente porque de repente no es figura en sí misma, sino alguien cercano a él, como la esposa, la mamá o el papá. Vamos a buscar las historias de esos personajes que han sido decisivos en la vida de figuras conocidas y que son héroes que nadie conoce”, explicó.

Yashin Quesada junto a Vilma Ibarra, su primera invitada al pódcast. Fotografía: Captura pódcast Yashin Quesada. (Captura/Captura)

“Es el 360 de mi carrera”

El periodista, quien suma 38 años de carrera, dijo que este proyecto representa una evolución completa de su trayectoria profesional.

“Es el 360 de mi carrera. Tengo un programa de radio desde hace 25 años, uno de televisión los domingos con el resumen deportivo y redes sociales muy desarrolladas. Todo ha madurado mucho y faltaba eso, el pódcast”, comentó.

“Lo llamo 360 porque es un proyecto que busca el valor del ser humano antes que cualquier cosa. Quería hacerlo hace rato”, agregó.

Cada 15 días y en todas las plataformas

“Yashin: El pódcast” estrenará nuevos episodios cada 15 días. Quesada también creó canales y redes sociales exclusivas para el programa, separadas de sus plataformas habituales, que seguirán dedicadas al contenido deportivo.