Yiyo Alfaro hizo una confesión que le paró los colochos a Choché

Yiyo Alfaro dejó sorprendido a Choché Romano con lo que confesó en su pódcast.

Animadores del programa Lo Que Pone La Gallina en VM Latino, Bernardo Romano (Choche) el de colochos y Jose Miguel Alfaro (Yiyo).

En el espacio, llamado El pódcast de Yiyo y Choché, Alfaro aprovechó para contarle a Romano que estaba pensado hacerse vegetariano, ya que contó que cuando estuvo de viaje por Europa, se estaba mandando un pedazo de “carne” en un almuerzo, que le supo raro, pero el guapo presentador dice que siguió comiendo.

No obstante, Yiyo tuvo que visitar a una doctora, ya que pasó más de cuatro días en el baño.

“Mientras estaba sentado en la taza del baño me puse a ver sobre las ventajas y desventajas de ser vegetariano, puede que me resulte sencillo porque solo me alimento de pollo”, dijo Alfaro.

Por su lado, Choché le preguntó que si algún día hacen una parrillada para ver alguna mejenga qué le va a cocinar.

Yiyo Alfaro confesó lo que pensaba hacer. Captura

“¿Le cocinó unos zapatos? Yo no voy a ponerme a cocinar zucchini, se lo advierto, y si quiere cocinar ahí está la cocina”, dijo el colocho.

Alfaro le dijo que ya había visto opciones de comida, hasta ha investigado cómo arman las verduras en forma de alitas y las adoban con sabor.

Finalmente, Choché dijo que él tenía una gran admiración por los vegetarianos, ya que tienen un régimen alimentario diferente, mientras que Yiyo dijo que mejor lo iba a pensar porque si le gusta comer carne.