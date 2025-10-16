Finanzas y tecnología

Banco de Costa Rica dio noticias sobre los problemas con la aplicación BCR Móvil

El Banco de Costa Rica confirmó que muchos usuarios no podían ingresar a la aplicación BCR Móvil y dijo algo que todos los clientes deben saber

Por Rocío Sandí
El Banco de Costa Rica (BCR) planea competir con más fuerza en un negocio que hoy está dominado por la banca privada, especialmente por el BAC, además de fortalecer la atención de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Banco de Costa Rica confirmó problemas con el App BCR Móvil. (Rafael Pacheco)

El Banco de Costa Rica (BCR) informó cómo está el tema de la aplicación BCR Móvil, luego de que este miércoles muchos usuarios se quejaran de que no servía y no podían hacer ni siquiera transferencias por SINPE Móvil.

Cuando las personas trataban de ingresar se topaban con el mensaje: “Atención. Ha ocurrido un error de comunicación, intente en unos minutos”, por lo que no podía hacer ninguna gestión.

El banco dice que ya la aplicación BCR móvil funciona con normalidad. (Damián Arroyo)

BCR dice que el problema ya está resuelto

La entidad bancaria dijo este jueves que la aplicación ya funciona con normalidad y confirmó que hubo problemas de “intermitencia” y que muchos usuarios no podían iniciar sesión en la herramienta.

“Desde anoche (miércoles) ya operamos al 100% en todos los canales. Nuestra más sincera disculpa a los clientes que se vieron afectados por el incidente”, indicó la entidad.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

