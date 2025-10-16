Banco de Costa Rica dio noticias sobre los problemas con la aplicación BCR Móvil

El Banco de Costa Rica (BCR) informó cómo está el tema de la aplicación BCR Móvil, luego de que este miércoles muchos usuarios se quejaran de que no servía y no podían hacer ni siquiera transferencias por SINPE Móvil.
Cuando las personas trataban de ingresar se topaban con el mensaje: “Atención. Ha ocurrido un error de comunicación, intente en unos minutos”, por lo que no podía hacer ninguna gestión.
BCR dice que el problema ya está resuelto
La entidad bancaria dijo este jueves que la aplicación ya funciona con normalidad y confirmó que hubo problemas de “intermitencia” y que muchos usuarios no podían iniciar sesión en la herramienta.
“Desde anoche (miércoles) ya operamos al 100% en todos los canales. Nuestra más sincera disculpa a los clientes que se vieron afectados por el incidente”, indicó la entidad.