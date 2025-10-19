Finanzas y tecnología

BCCR sacará de circulación billetes de ¢1.000 de las series A y B en noviembre, vea cómo identificarlos

A partir del 1.° de noviembre del 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de tener valor como medio de pago, según informó el BCCR

Por Rocío Sandí
Billetes de mil colones que saldrán de criculación
Los billetes de ¢1.000 de las series A y B (las dos de arriba, dejarán de tener valor como medio de pago desde noviembre. (BCCR)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, a partir del 1.° de noviembre del 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de ser válidos para realizar compras o pagos en el país.

Esto significa que los comercios no podrán aceptarlos y deberán devolverlos a quienes intenten usarlos, ya que perderán su valor como medio de pago.

Podrá cambiarlos o depositarlos en cualquier entidad financiera

Aunque los billetes dejarán de circular, no perderán su valor monetario. El BCCR aclaró que podrán canjearse o depositarse de manera indefinida en cualquier entidad financiera del país.

“El canje o depósito de los billetes se mantendrá de forma indefinida. Según el monto, los bancos podrán solicitar llenar un formulario conforme a la Ley 8204 sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, explicó el Banco Central.

Así puede identificar si su billete pertenece a las series A o B

Los billetes de ¢1.000 de las series A y B fueron puestos en circulación en 2011 y 2016, respectivamente. Su principal diferencia con la serie C (que sigue vigente) está en la ventana transparente:

En las series A y B, la ventana es pequeña y con forma de hoja.

A partir del 1.° de noviembre de 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de ser válidos como medio de pago, según informó el Banco Central de Costa Rica. La entidad instó a los ciudadanos a realizar el canje en las entidades financieras del país, sin límite de tiempo.
El Banco Central recomienda canjear o depositar los billetes en entidades financieras. (BCCR)

En la serie C, la ventana es más amplia y visible, además de incluir la imagen del personaje Braulio Carrillo.

Hasta la fecha, el 94% de los billetes de las series A y B ya fueron retirados de circulación por el sistema financiero, debido principalmente al desgaste que dificulta reconocer sus medidas de seguridad.

El billete de ¢1.000 serie C, que empezó a circular en el 2021, se mantendrá vigente como medio de pago. Su diseño moderno, con mejoras de seguridad y durabilidad, continuará siendo parte del circulante nacional por los próximos años.

¿Qué debe hacer si aún tiene billetes viejos?

Si usted conserva billetes de ¢1.000 de las series A o B, puede canjearlos en su banco habitual o depositarlos directamente en su cuenta bancaria.

No es necesario acudir al BCCR, ya que todas las entidades financieras están autorizadas para realizar el canje de manera indefinida.

