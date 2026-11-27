Los pensionados están a horas de recibir dos pagos muy importantes.

Según el calendario de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para las pensiones del IVM y el RNC, el pago correspondiente a noviembre llegará este sábado 28 de noviembre, exactamente el mismo día que caerá la plata del tan esperado aguinaldo.

El calendario también detalla que, para diciembre, el pago de la pensión será el miércoles 30.

Este sábado 28 de noviembre le llegará el aguinaldo a los pensionados. (Shutterstock)

Un merecido chineo

La pensión es la plata que permite a los jubilados hacer frente a sus gastos mensuales básicos, como pagos de servicios y también las compras de comida y medicamentos. El aguinaldo representará un respiro económico para sus bolsillos.

En el caso de los trabajadores, el aguinaldo llegará a los funcionarios públicos entre el 28 de noviembre y el viernes 4 de diciembre de 2026.

Para los empleados de empresas privadas, el rango de fechas para recibir el aguinaldo se amplía y va del 1.º al 20 de diciembre de 2026.

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¿Cómo calcular el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo se realiza sumando todos los salarios brutos recibidos entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

En esa suma se incluyen los salarios ordinarios y pagos extraordinarios, como horas extra y comisiones. El resultado se divide entre 12.

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El esperado pago viene acompañado de la pensión correspondiente a noviembre. (Canva)

Tome en cuenta que este pago no está sujeto a deducciones por impuesto sobre la renta ni a cuotas de la Caja. Sin embargo, puede aplicarse una retención por pensión alimentaria.

El derecho al aguinaldo corresponde a los trabajadores que hayan laborado al menos un mes continuo para el mismo patrono.