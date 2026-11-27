La Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate el Segundo Presupuesto Extraordinario para este 2026, el cual contemplaba recortes muy polémicos que al final quedaron frenados por los magistrados de la Sala Constitucional.

Esta reforma en el presupuesto nacional pretendía una importante disminución de ¢8.048.128.252 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impulsada por los diputados oficialistas, la cual fue declarada inconstitucional. También contempla la disminución de ¢13.000 millones al plan de gastos del Poder Judicial.

Los diputados oficialistas insistieron en aprobar el presupuesto con los recortes. (Asamblea Legislativa)

Los legisladores se opusieron desde el primer momento a dichos recortes; por eso, 13 de ellos presentaron una consulta ante la Sala Constitucional y esta fue respondida este miércoles 25 de noviembre.

¿Qué dijo la Sala Constitucional?

La Sala Constitucional encontró un vicio de procedimiento legislativo en cuanto a los recortes al FEES por infracción del artículo 85 de la Constitución Política, numeral que establece que los diputados solamente pueden hacer modificaciones a los recursos fijados para las universidades en caso de que haya habido un diferendo entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

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La entrega de ese dinero había sido acordada con el Poder Ejecutivo desde hacía tiempo, pero los legisladores se echaron para atrás con el acuerdo y presentaron una moción para hacer el recorte sin tomar en cuenta el criterio de los involucrados.

“Deberá procederse a eliminar la inconstitucionalidad que se declara. (...) De no hacerse, se tendrá por excluida la aprobación de dicha moción, en cuyo caso, el presupuesto se ajustará a los términos anteriores a la aprobación de esa moción”, explicó la Sala Constitucional.

Los diputados de oposición insistieron en hacer las correcciones que ordenaron los magistrados. (Asamblea Legislativa)

¿Y qué pasó con el recorte al Poder Judicial?

En cuanto a la reducción al presupuesto del Poder Judicial, los magistrados determinaron un vicio de fondo.

El tribunal determinó que no hubo vicio de procedimiento, pues el Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 sí fue consultado a la Corte, ente que presentó el informe correspondiente de previo al dictamen hecho en la Comisión de Hacendarios.

En cuanto al fondo, sí hubo un vicio de fondo por razones de constitucionalidad, ante la vulneración del principio de independencia judicial, determinó la Sala Constitucional.

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¿Hicieron las correcciones ordenadas por la Sala?

Los diputados tenían tiempo para votar en segundo debate ese presupuesto hasta este jueves 26 de noviembre. Ellos tenían la posibilidad de aplicar el inciso 7 del artículo 146 del Reglamento legislativo, que permitía hacer los cambios solicitados por los magistrados directamente en el plenario.

La Sala Constitucional envió las resoluciones este miércoles. (Rafael Pacheco)

Los diputados de oposición insistieron por largo rato en que se podían haber presentado mociones para corregir los errores y acatar las resoluciones de la Sala, pero los legisladores del Partido Pueblo Soberano insistieron en no acatar lo dicho por los magistrados. Yara Jiménez también se opuso a hacer las modificaciones solicitadas por la Sala.

Al final, los oficialistas aprobaron el Segundo Presupuesto Extraordinario con todos los recortes. En el caso de la rebaja en el FEES, el recorte quedó anulado automáticamente.

En el caso del recorte al Poder Judicial, se aplicará la orden del tribunal de que se eliminarían las modificaciones de forma automática.