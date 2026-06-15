Guía completa: Pasos, requisitos y documentos para solicitar el bono de vivienda

El bono de vivienda es uno de los aportes solidarios más importantes que otorga el Estado costarricense para que las familias cumplan el sueño de tener una casa propia y digna. Sin embargo, dar el primer paso puede parecer abrumador si no se tiene clara la ruta a seguir.

Basados en la información oficial del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), aquí le damos la guía detallada para que conozca exactamente qué necesita, dónde acudir y cómo evitar estafas durante su trámite.

Revise los requisitos para solicitar el bono de vivienda. (Canva)

1. Verifique si cumple con los requisitos

Antes de reunir cualquier papel, asegúrese de cumplir con los siete requisitos mínimos de ley exigidos por el BANHVI:

- Núcleo familiar: Debe formar parte de una familia que viva bajo el mismo techo y comparta las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad.

- Ingresos: El ingreso familiar bruto (sin rebajos) debe ser menor a ¢1.940.076 al mes. Si se trata de un caso de extrema necesidad, el tope es de ¢485.019.

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- Propiedades: No debe tener casa propia ni más de una propiedad. Si ya posee un lote, puede aplicar al bono para construir en él; si tiene una casa en mal estado, puede solicitarlo para repararla.

- Beneficio único: No haber recibido el bono anteriormente, ya que este beneficio se otorga una sola vez en la vida.

- Nacionalidad: Ser costarricense o contar con cédula de residencia permanente (DIMEX) en condición libre.

Cumpla su sueño de tener casa propia. (BANVHI)

2. Solicitud del bono

Si su familia cumple con estos cinco requisitos, es momento de pasar al segundo paso en el camino de la solicitud del bono, que es presentarse a una de las entidades autorizadas (como bancos públicos, mutuales o cooperativas de vivienda). Ellos son los encargados de recibir sus papeles y estudiar su caso.

A partir de la solicitud, se hace un estudio para definir si es apto para recibir el bono. El programa regular otorga una ayuda de ¢9.300.000.

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3. Avalúo

Una vez que la entidad acepta el trámite, se realiza un estudio técnico. Para ello se deben presentar los planos de la casa y un perito profesional visitará el terreno o la vivienda para determinar su valor y si cumple con las condiciones para ser habitada.

4. Aprobación

Si todo sale bien en ese paso, la entidad envía el caso al BANHVI para que den el “visto bueno” final. Una vez aprobado, se formaliza el bono.

Si es para construcción, se elige a la empresa constructora y se firman los contratos; además, debe gestionar el permiso de construcción en la respectiva municipalidad.

El monto máximo del bono es de nueve millones trescientos mil colones. (Canva)

5. Formalización y desembolso

Una vez aprobado el bono, se supervisa que la casa se construya según los planos y, una vez terminada y con los permisos al día, se hace la entrega oficial de las llaves a la familia.

Tome en cuenta que el BANHVI ofrece distintas modalidades que se ajustan a su situación actual. Usted debe indicarle a la entidad cuál es su objetivo:

Compra de lote y construcción.

Construir en un lote propio.

Compra de una casa ya existente.

Construir en un lote familiar (como una segunda planta o casa compartida).

Mejora, reparación o ampliación de su casa actual.

Además, existen programas focalizados para poblaciones específicas con requisitos diferenciados, como adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad, familias de territorios indígenas o situaciones de emergencia (desastres naturales avalados por la CNE).

Tenga presente que ninguna persona particular o “tramitador” está autorizada a cobrarle dinero por estos procesos en la calle. Los únicos pagos permitidos (para avalúos, gastos legales o administrativos) se deben depositar en una cuenta de ahorros que usted mismo abrirá directamente en la entidad autorizada donde realice la solicitud.