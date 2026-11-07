¡Pague el marchamo 2027 y aproveche para ganar carros, millones y hasta viajes!

El marchamo 2027 no solo llegó con una nueva modalidad digital, sino también con una serie de promociones para atraer a los conductores. Bancos públicos y privados, cooperativas y comercios ofrecen premios que van desde millones de colones hasta vehículos, viajes y compras gratis.

Para saber cuánto debe pagar del marchamo 2027, ponga el número de placa en: www.marchamo.grupoins.com, además, puede usar la aplicación INS Móvil o llamar a la línea telefónica 800-MARCHAMO (800-6272-4266).

Estas son algunas de las opciones disponibles para quienes quieran aprovechar los beneficios al pagar su derecho de circulación.

El Banco Naacional sorteará un RAV4 híbrido 2027 acompañado de diez años de marchamo gratuito para un ganador, entre otros premios si usted paga el marchamo con ellos. (Cortesía/Cortesía)

Bancos con premios millonarios

Banco Nacional: sorteará un RAV4 híbrido 2027 acompañado de diez años de marchamo gratuito para un ganador. También rifará diez premios de ¢200.000, tres scooters eléctricos y una motocicleta Honda Navi.

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Los primeros 100 clientes que paguen con tarjetas de crédito BN recibirán un Quick Pass gratuito, sujeto a condiciones. Ofrece financiamiento sin intereses en Walmart a 3, 6, 9 o 12 meses.

BAC: quienes paguen el marchamo con esta entidad participarán en sorteos por un total de ¢50 millones, con premios que van desde ¢500.000 hasta ¢15 millones.

Este último premio se rifará entre quienes paguen en noviembre. También ofrece Tasa Cero hasta 12 meses y la posibilidad de comenzar a pagar dos cortes después si se cancela durante noviembre con tarjeta de crédito. Las tarjetas American Express suman tres acciones adicionales.

Banco Popular: entregará ¢30 millones en premios: uno de ¢20 millones y otros 20 de ¢500.000 cada uno. Además, los ganadores recibirán entradas para los partidos de la Selección Nacional como local durante 2027 y un kit oficial. Cuenta con BP Tasa Cero a 3, 6, 9 o 12 meses.

Banco de Costa Rica (BCR): sorteará dos vehículos. Cada ganador podrá escoger entre un Mitsubishi Outlander Sport, un ZEEKR X o un JMC Vigus.

Todos los pagos generan una acción electrónica, pero quienes utilicen la aplicación o la página web recibirán tres. Con tarjetas BCR también se pueden obtener 500 puntos BCR Plus al pagar al contado o al financiar a 3, 6 o 12 meses sin intereses.

DAVIbank: rifará un BMW iX2 eléctrico 2027, un premio de ¢5 millones y dos de ¢2,5 millones. Ofrece financiamiento sin intereses ni comisión a 3, 6, 9 o 12 meses.

Quienes escojan 12 meses, acumularán 50 acciones para el sorteo. Los nuevos clientes que soliciten una tarjeta y paguen con ella recibirán un bono de ¢50.000.

El marchamo 2027 ya está al cobro, no espere hasta el último momento. (Chat GPT/Chat GPT)

Davivienda: sorteará tres viajes internacionales para dos personas a destinos como Brasil, Miami y Medellín, con $2.000 adicionales para gastos, además de 30 premios de $500.

Sus clientes pueden utilizar el programa A paguitos hasta 24 meses sin intereses. También hay opciones de financiamiento en Money Center de Walmart.

Banco Cathay: rifará cinco premios de ¢150.000 y cinco tabletas Samsung. Para motociclistas habrá otros tres premios de ¢150.000 y tres tabletas.

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Ofrece tasa 0% a 3 o 6 meses, con un cargo administrativo del 1% y financiamiento a 12 meses con una tasa anual del 16%.

Cooperativas también se apuntan

Coocique: sorteará ¢7,5 millones entre sus clientes y asociados, repartidos en 15 premios: uno de ¢2 millones, uno de ¢1 millón, cinco de ¢500.000 y ocho de ¢250.000. Para participar hay que pagar el marchamo y completar un cupón electrónico.

Coopenae-Wink: ofrecerá cinco premios de ¢1 millón, diez de ¢350.000 para combustible, dos marchamos completos y tres motocicletas Honda Navi.

También dará tres meses gratuitos de asistencia dental de Prodental a los propietarios que paguen en la entidad. Sus tarjetas permiten financiar entre 3 y 12 meses al 0% de interés.

Coopealianza: sorteará cinco premios de ¢1 millón entre quienes paguen el marchamo y adquieran asistencia vial o productos asociados en sus oficinas habilitadas. Sus asociados pueden financiar con tarjeta Visa a 3, 6 o 12 meses sin intereses.

Mucap: repartirá ¢5 millones en premios: uno de ¢3 millones y cuatro de ¢500.000. Pagar por Mucap en Línea da doble acción electrónica; adquirir un seguro autoexpedible suma otra oportunidad.

Comercios también ofrecen premios

Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí: quienes paguen en sus 61 Money Center podrán participar por un vehículo eléctrico BYD S1 Pro 2027 o una de cuatro compras gratis durante un año, valoradas en ¢3,6 millones cada una. Si registran el comprobante durante noviembre, obtendrán doble acción.

Quienes paguen el marchamo con el BAC participarán en sorteos por un total de ¢50 millones, con premios que van desde ¢500.000 hasta ¢15 millones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gollo y La Curacao: habilitaron más de 140 tiendas para pagar el marchamo y financiarlo hasta en 12 meses, sujeto a aprobación. Quienes adquieran un seguro podrán participar por un Geely GX3 Pro 2027, una experiencia Marriott y otros premios semanales, como viajes, pantallas y celulares.

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Las promociones tienen fechas, requisitos y condiciones particulares, por lo que es importante revisar los reglamentos de cada entidad antes de realizar el pago.

El marchamo 2027 se puede consultar con el número de placa en el sitio del INS. El plazo para pagarlo sin exponerse a multas vence el 31 de diciembre de 2026.