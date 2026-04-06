Usuarios reportan problemas en el Banco Nacional, ¿qué está ocurriendo?

Este lunes 6 de abril se aplicaron importantes cambios en el Banco Nacional, con el fin de mejorar la seguridad de sus clientes; sin embargo, muchos usuarios se han quejado de que el sistema no funciona.

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La entidad bancaria anunció hace unos días que a partir de este 6 de abril los usuarios ya no podían utilizar su número de cédula para ingresar a la aplicación BN Móvil ni a Banca en Línea.

En vez de eso, debían crear un usuario personalizado y configurar el Token integrado.

Varios usuarios del Banco Nacional se quejaron de problemas en el sistema y por eso no pueden crear un usuario personalizado, como parte de los cambios implementados por la entidad. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El Banco Nacional informó que el Token se iba a dejar de utilizarse como una aplicación independiente e iba a ser integrado directamente en la aplicación BN Móvil.

No obstante, las redes sociales de la entidad se llenaron de quejas de los usuarios, reclamando que no les permiten hacerlo.

“Está fallando la aplicación y el sitio web es un desastre, ya se sabía”, “Ya es 6 de abril y no he podido hacer el cambio. En la opción ‘Crear usuario’, me indica que no tengo los permisos para hacerlo”, “¿Para cuándo habilitan la aplicación?“, son algunas quejas que dieron los clientes del Banco Nacional.

Este medio consultó a la entidad financiera sobre los problemas que denunciaron los usuarios en redes sociales, pero seguimos a la espera de la respuesta.

Otros clientes también se quejaron de que no pueden hacer transferencias por medio de SINPE Móvil.

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¿Cómo se pueden hacer los cambios?

El Banco Nacional brindó dos guías de cómo se puede crear el usuario personalizado y cómo se configurar el Token.

En el caso del usuario personalizado, los pasos son sencillos. Debe ingresar a BN Móvil o al sitio web de la entidad. Allí debe iniciar sesión con su cédula y contraseña actual.

Luego, debe hacer click en el recordatorio automático que le aparece en la pantalla o buscar la opción “Crear usuario” en el menú de preferencias.

Debe elegir el medio para recibir el código de verificación, ya sea por medio de SMS o correo electrónico.

Después de eso, se debe completar un formulario con los nuevos datos y aceptar los términos y condiciones. Debe ingresar el código de verificación que recibió en el medio de su preferencia.

Haga clic en “Procesar” para que le confirmen el trámite. Debe salirse del sistema para ingresar otra vez con el nuevo usuario y la contraseña actual.

Entre los cambios anunciados por el Banco Nacional, los clientes deben configurar su Token para que sea integrado al BN Móvil y no tengan que usar una aplicación independiente.

Por otra parte, para configurar el Token, debe ingresar a la app BN Móvil con su usuario personalizado y la contraseña. Debe aceptar el mensaje de invitación que aparece en la pantalla o buscar la opción “Configurar Token” en el menú que le aparece en la pantalla (las tres rayitas).

Debe presionar el botón “Continuar” en la pantalla “Configurá tu nuevo token ahora” y debe repetir el proceso en “Activación de Token”.

Es importante que su celular tenga la hora automática activada. Si no la tiene, debe ir a configuración y hacer el ajuste. Luego, debe regresar a la app para presionar “Continuar”.

El sistema le dará dos opciones para que usted eliga cómo quiere generar sus códigos de seguridad en el futuro, ya sea con el PIN o por medio biométrico, es decir, registrar su huella dactilar o reconocimiento facial.

Debe solicitar un código de verificación por medio de SMS o correo electrónico, una vez que lo reciba, debe digitarlo en la aplicación móvil.

El Banco Nacional indicó que con esta configuración, las transacciones se autenticarán de forma automática al iniciar sesión.

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