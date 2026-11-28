La llegada de la Navidad y el Año Nuevo trae más movimiento en tiendas, restaurantes, hoteles y otros negocios.

Para muchos comercios es la época de contratar personal extra y para miles de personas representa una oportunidad de conseguir una platica adicional.

Pero ojo, porque aceptar un trabajo temporal no significa quedarse sin derechos laborales.

Aunque el contrato sea por unas semanas o unos meses, la legislación costarricense establece reglas que deben respetar tanto los patronos como los trabajadores.

Los trabajos temporales aumentan durante la Navidad y el Año Nuevo, especialmente en comercios, restaurantes y hoteles. (Rafael Pacheco Granados)

Por eso, BDS Asesores, firma de abogados especializada en materia laboral, recuerda cuáles son los principales aspectos que deben tomarse en cuenta para evitar dolores de cabeza. Aquí le presentamos los mandamientos que debe tener presentes antes de ponerse el uniforme.

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Los 10 mandamientos del trabajo temporal

1. No aceptarás un contrato temporal sin una razón que lo justifique.

Este tipo de contratación debe responder a una necesidad pasajera de la empresa, como el aumento de clientes durante Navidad. No puede usarse simplemente para disfrazar un puesto que realmente es permanente.

2. Tendrás claro cuándo empieza y cuándo termina.

El contrato debe tener bien clarito su duración y las condiciones del trabajo. Como regla general, los contratos por tiempo determinado no pueden superar un año, aunque existen excepciones previstas en nuestra legislación.

3. No confundirás temporal con trabajo sin derechos.

Aunque lo contraten por un mes, una semana o unos días, usted tiene derecho al salario mínimo correspondiente, a jornadas y descansos legales, así como al pago de horas extra cuando corresponda.

4. No renunciarás al aguinaldo.

¡Ojo con este punto! Los trabajadores temporales también tienen derecho al aguinaldo proporcional, según el tiempo laborado y los salarios recibidos, cuando corresponda.

Aunque una persona sea contratada por pocas semanas, mantiene sus derechos laborales, incluido el aguinaldo proporcional y las vacaciones cuando corresponda. (Rafael Pacheco Granados)

5. No regalarás sus vacaciones.

Las vacaciones también forman parte de los derechos laborales. Si al terminar la relación de trabajo corresponde reconocerlas proporcionalmente, el patrono debe pagarlas.

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6. Exigirás estar asegurado.

Que el contrato dure poco no significa que la empresa pueda dejarlo sin protección. El patrono debe cumplir con las obligaciones de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

7. No firmarás acuerdos que le quiten derechos.

Ningún papel puede obligarlo a renunciar válidamente a los derechos mínimos que establece la legislación laboral. Ni el salario mínimo ni el aseguramiento ni otros beneficios obligatorios pueden negociarse para eliminarlos.

8. Tendrás claro qué pasa cuando llega el último día.

Si el contrato termina válidamente porque se cumplió el plazo acordado, no corresponde pagar preaviso ni auxilio de cesantía. Sin embargo, si el patrono lo termina antes de tiempo y sin justificación, podría tener responsabilidades económicas.

9. No dejarás las condiciones del trabajo en el aire.

Las funciones, el plazo y la razón por la que se contrata temporalmente deben quedar claramente establecidos. Para las empresas, documentar estos aspectos ayuda a prevenir conflictos y demostrar que la contratación responde a una necesidad real.

10. No permitirás que un contrato temporal se convierta en una trampa.

Las empresas no pueden utilizar contratos temporales sucesivos sin una justificación válida para cubrir puestos que realmente necesitan ser ocupados de manera permanente. La naturaleza de la relación laboral podría ser cuestionada.

Los patronos deben justificar la contratación temporal y respetar las condiciones laborales establecidas por ley. (Rafael Pacheco Granados)

Un llamado de atención para los patronos

Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores, agrega: “Las contrataciones temporales son una herramienta para atender necesidades específicas de las empresas durante períodos de alta demanda.

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“No obstante, es fundamental que exista una justificación válida para establecer un plazo determinado y que se garanticen todos los derechos laborales correspondientes. Una adecuada documentación de esta modalidad de contratación, permite reducir riesgos legales para los empleadores”.