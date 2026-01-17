¡Alerta! EE. UU. advierte de actividad militar sobre Centroamérica y pide precaución

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos emitió una alerta urgente dirigida a las aerolíneas que transitan por México, América Central y sectores de América del Sur.

La FAA reporta riesgos por actividad militar en los cielos de México y Centroamérica. AFP (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

El aviso advierte sobre la presencia de actividad militar que podría generar situaciones de riesgo para la aviación civil y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital en la región.

Esta advertencia tiene una vigencia de 60 días, comenzando este 16 de enero de 2026. La medida surge en un contexto de alta tensión, luego de que el presidente Donald Trump anunciara planes para expandir las operaciones contra los grupos criminales organizados, pasando de ataques marítimos a incursiones en territorio terrestre.

Operativos estratégicos y seguridad aérea

El portavoz del organismo estadounidense detalló que los avisos de vuelo cubren, además de Centroamérica y México, áreas críticas como Panamá, Bogotá, Guayaquil y las regiones oceánicas de Mazatlán.

El objetivo principal de estos movimientos es intensificar la lucha contra el narcotráfico, una prioridad que la administración de Donald Trump ha recalcado tras operativos previos en el Caribe que resultaron en numerosas bajas de grupos delictivos.

LEA MÁS: María Corina Machado regaló medalla del Nobel a Trump, pero ella salió con misterioso obsequio en la mano

La actividad militar en estas zonas busca desarticular las rutas terrestres y aéreas que los cárteles utilizan para el trasiego de estupefacientes hacia el norte.

Según declaraciones presidenciales, la presión sobre estas organizaciones es fundamental para recuperar la seguridad regional, alegando que algunos grupos criminales mantienen un control excesivo en territorios clave.

Diplomacia y soberanía en la región

El anuncio de posibles ataques en tierra ha generado reacciones diversas entre los líderes latinoamericanos. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido los logros locales y la soberanía de su nación, se mantiene programada una reunión bilateral de seguridad para el 23 de enero con el fin de coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tendrá una reunión bilateral de seguridad para el 23 de enero con el fin de coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, de la mano con Trump. (YURI CORTEZ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Por otro lado, países como Colombia han mostrado una postura de colaboración ante la presión de Washington.

LEA MÁS: Daniel Ortega al fin se refirió a la detención de Maduro y cuesta creer lo que dijo

El gobierno de Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de realizar operativos conjuntos contra grupos armados, buscando mantener la seguridad regional mediante alianzas estratégicas. Esta fase de actividad militar marca un punto de inflexión en las relaciones de defensa entre Estados Unidos y sus vecinos del sur.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.