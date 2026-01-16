Internacionales

Trump hace amenaza contra países que no apoyen sus planes para Groenlandia y es muy preocupante

El presidente de Estados Unidos endureció su postura sobre Groenlandia, condicionando el comercio internacional al apoyo de sus planes de expansión

Por AFP

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que existe la posibilidad de imponer aranceles a aquellos países que decidan no respaldar sus intenciones de adquirir el territorio de Groenlandia. Esta zona, que pertenece actualmente a Dinamarca, es considerada por la Casa Blanca como un punto estratégico clave.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, declaró el presidente Donald Trump durante su participación en una mesa redonda sobre temas de salud.

El presidente Donald Trump vinculó el comercio exterior con su estrategia en Groenlandia. (AFP/AFP)

El argumento de la seguridad nacional

La postura del gobierno estadounidense sostiene que el control de esta isla es fundamental para la protección de sus intereses. Según las palabras del propio Donald Trump, la adquisición de este territorio perteneciente a un aliado de la OTAN responde a una necesidad estricta de seguridad nacional.

Aunque Groenlandia es una parte autónoma del reino danés, el interés de Estados Unidos ha crecido recientemente, llevando al mandatario a utilizar la presión comercial a través de aranceles como una herramienta de negociación con otras naciones.

