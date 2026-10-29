Delcy Rodríguez promete elecciones limpias en Venezuela, pero no revela cuándo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves que habrá elecciones limpias en su país, aunque se abstuvo de dar una fecha, en una declaración pocos días después del regreso al país de la líder opositora María Corina Machado.

Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuerte presión de Washington, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez, poco antes de que Machado ofrezca una rueda de prensa.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió la realización de elecciones. AFP (JUAN BARRETO/AFP)

Rodríguez aseguró que las reformas que impulsa en el sistema judicial y electoral llevarán al país a la “conformación de un poder electoral aceptado por todos”.

“Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones”, añadió.

Además, sostuvo que “el ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos, las puertas están abiertas”.

Inhabilitada políticamente, Machado no pudo ser candidata a las presidenciales de 2024. Volvió a Venezuela el 25 de octubre, luego de diez meses en el exilio.

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Machado agradece a Trump

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regreso en Venezuela, agradeció este jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la “compuerta a la libertad” de su país con la captura de Nicolás Maduro en enero.

Machado ofreció en Caracas su primera rueda de prensa tras su vuelta el domingo, que sacó a las calles a una multitud de simpatizantes en una caravana hacia la capital, al cabo de 10 meses en el exilio.

“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad”, dijo Machado.

En el encuentro organizado en la Universidad Católica Andrés Bello, la dirigente aseguró además que volvió a Venezuela para “movilizar a la sociedad” de cara a elecciones presidenciales que espera tengan lugar el año próximo.

María Corina Machado, de regreso en Venezuela, agradeció este jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la “compuerta a la libertad”. AFP (Diego Radamés / Europa Press/Europa Press)

“Han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, explicó.

“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, declaró Rodríguez este jueves.

La oposición venezolana denunció como fraudulentas las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó como mandatario reelecto.

Mesa de diálogo

Machado también se refirió a los diálogos entre un sector de la oposición y el gobierno interino que comenzaron en agosto bajo el auspicio de Estados Unidos.

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“Nosotros no estamos formando parte de esta mesa y lo que sigue. Como advertimos en su momento, no solamente no obstaculizamos, sino que estamos muy interesados que tenga éxito y que cumpla su cometido”, afirmó.

La dirigente subrayó que dichas negociaciones deben concretar la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, así como la renovación del Consejo Nacional Electoral

“La fecha de la elección es la fecha de la liberación”, agregó Machado.

Acuerdo petrolero

La líder opositora cuestionó la transparencia del acuerdo firmado en agosto entre el gobierno interino y la administración de Trump que otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total.

La líder opositora cuestionó la transparencia del acuerdo. AFP (MARYORIN MENDEZ/AFP)

“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó Machado.

El convenio no ha sido divulgado oficialmente, aunque medios de Estados Unidos lo filtraron hace unas semanas.

Es operado por la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por Alejandro Betancourt, un empresario señalado por presuntos negocios opacos durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026).

“Con relación a la empresa Nabeb y a este contrato sobre el cual se ha especulado mucho, yo no conozco el contrato, no lo conozco, No lo he visto. Creo que ningún venezolano, al menos en este auditorio, lo ha hecho”, dijo Machado.

“Y si algo le conviene a Venezuela, pero también le conviene a nuestros aliados, es un sistema de absoluta transparencia, en el cual los venezolanos puedan conocer hasta la última letra de todos los acuerdos que se lleven adelante en nuestro país”, añadió.