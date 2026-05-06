Esta fue la insólita justificación de la suegra de la exmiss Carolina Flores tras el crimen de su nuera

El homicidio de la exmiss Carolina Flores continúa generando repercusión tras la difusión de supuestas declaraciones de Erika María Guadalupe Herrera, suegra de la víctima y principal sospechosa.

Según reportes de Radio Fórmula y La Razón, la mujer habría afirmado que el arma involucrada en el crimen “se disparó sola”, una versión que ha causado polémica.

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Los mensajes que generan controversia

De acuerdo con lo señalado, la creadora de contenido “La Parcera Justin”, quien vive en Venezuela, habría tenido acceso a mensajes almacenados en el teléfono de la acusada.

El caso de Carolina Flores ha generado conmoción internacional. (Facebook/Facebook)

En estos textos, Herrera insistiría en que no existió intención de disparar el arma y explicaría a su hijo, Alejandro Sánchez, los conflictos que mantenía con la víctima.

“Sentía que había perdido todo porque antes de ella éramos felices. No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar”, informó Radio Fórmula.

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Por su parte, La Razón indicó que la mujer reconoció haber sacado el arma, aunque aseguró que no pensaba utilizarla.

Un caso que conmociona

Flores recibió 10 impactos de bala y su esposo acusó directamente a su propia madre como responsable del crimen, lo que intensificó el impacto del caso.

La mujer, de 63 años, fue detenida en Venezuela tras permanecer prófuga luego de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril. Las autoridades lograron ubicarla gracias a un trabajo coordinado a nivel internacional.