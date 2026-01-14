“¿Estás muerto?”: La polémica aplicación que vigila si usted sigue vivo toma una decisión que divide al mundo

La popular aplicación viral de origen chino originalmente llamada “Sileme”, que se traduce como “¿Estás muerto?”, anunció una renovación completa de su identidad visual y nombre.

LEA MÁS: Estudio revela por qué hay monos con conductas homosexuales y las razones son increíbles

Esta herramienta tecnológica, que envía una alerta automática a los contactos de emergencia si el usuario no registra actividad en un lapso de 48 horas, pasará a llamarse “Demumu” en su próxima actualización.

La aplicación viral china que alerta emergencias cambia su nombre para el mercado global. (Gemini/Gemini)

El cambio surge tras un periodo de crecimiento masivo fuera de las fronteras del gigante asiático.

El sistema está diseñado para que personas que viven solas puedan registrar una dirección de correo de un allegado; si el usuario no se conecta en dos días, la seguridad digital de la plataforma activa un protocolo de aviso inmediato.

Expansión global y cambio de estrategia

A pesar de que el nombre original generó una fuerte controversia en redes sociales, la plataforma logró posicionarse rápidamente entre las más vendidas de la App Store de Apple en China.

Según informó la empresa en un comunicado oficial, el crecimiento explosivo en el mercado internacional, impulsado por la cobertura de medios globales, obligó a la compañía a buscar una marca más universal y menos polarizante.

LEA MÁS: Hombre en Pensilvania robaba tumbas y abusaba de cadáveres: Hallan restos humanos en su casa

“Tras una amplia consideración, la aplicación ‘Sileme’ adoptará oficialmente la marca global ‘Demumu’ como su nombre en su próxima nueva versión”, indicó la compañía el martes por la noche. Los desarrolladores explicaron que esta nueva etapa busca consolidar su misión de proteger a quienes residen sin compañía.

Reacción de los usuarios ante la nueva marca

La noticia del cambio de nombre de Sileme ha provocado diversas reacciones entre la comunidad de usuarios.

Mientras algunos consideran que la nueva identidad permitirá una mayor adopción en mercados conservadores, otros argumentan que gran parte del éxito inicial se debió precisamente al impacto de su denominación original.

En plataformas como Weibo, los usuarios debatieron si la aplicación viral perderá su esencia con la marca Demumu.

El éxito de la herramienta en la App Store impulsó su expansión fuera de China. (Reproducción EF/Reproducción EF)

No obstante, la empresa se mantiene firme en su decisión, asegurando que su objetivo principal es seguir evolucionando para salvaguardar la integridad de sus clientes en todo el mundo a través de la tecnología de asistencia.

LEA MÁS: Donald Trump le envió una fuerte amenaza a Cuba sobre el petroleo de Venezuela

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.