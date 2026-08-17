Este sencillo truco casero promete dejar sus sofás y alfombras como nuevos

Con estos ingredientes podrá limpiar el sillón. (ChatGPT/Generada con IA)

Si usted siente que su sofá ya necesita una buena limpieza, pero no quiere gastar de más en productos especializados, en redes sociales se ha vuelto popular un sencillo truco casero que promete ayudar a quitar la suciedad de los tapizados.

La fórmula utiliza ingredientes que probablemente ya tiene en la casa: agua tibia, bicarbonato de sodio y jabón para platos.

La preparación es bastante sencilla. Debe mezclar medio litro de agua tibia con una cucharada de bicarbonato y una cucharada de jabón para platos.

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Después, tome una toalla de microfibra, humedézcala con la mezcla y exprímala bien. La idea es que quede húmeda, pero no empapada.

Un truco que llamó especialmente la atención consiste en colocar la toalla alrededor de la tapa de una olla o sartén y utilizarla para pasarla por la superficie del sofá o la alfombra.

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De esta manera, puede distribuir la mezcla por el tapizado sin necesidad de restregar con demasiada fuerza.

La recomendación es no mojar demasiado el mueble, ya que el exceso de humedad puede provocar malos olores, manchas e incluso favorecer la aparición de moho.

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La receta se popularizó en el canal de YouTube @simplefast1, dedicado a compartir consejos para facilitar las tareas del hogar.

Antes de echarle cualquier mezcla a su sofá, fíjese en esto

No todos los tapizados reaccionan de la misma manera ante los productos de limpieza. Por eso, antes de comenzar, lo mejor es aspirar bien el sofá y probar la mezcla en una parte pequeña y poco visible.

También es importante revisar la etiqueta del mueble porque según el medio El País, los tapizados identificados con las letras “W” o “W-S” permiten el uso de soluciones a base de agua, mientras que los que tienen las letras “S” o “X” requieren otro tipo de limpieza.

La especialista Mary Marlowe Leverette, colaboradora del sitio especializado The Spruce, recomienda conocer primero el material del mueble antes de aplicar cualquier limpiador casero.

Según explicó, las preparaciones hechas en casa pueden ser una alternativa económica para el mantenimiento de los muebles, pero deben utilizarse de acuerdo con el tipo de tela.

¿Y qué pasa con los sillones de cuero?

Si su sofá es de cuero o cuerina, no es recomendable utilizar la misma preparación de agua, bicarbonato y jabón.

Para estos materiales existen otros métodos de limpieza, pero antes de aplicar cualquier mezcla casera conviene comprobar las recomendaciones del fabricante y hacer una prueba en una zona que no sea visible.

Por ejemplo, una preparación con vinagre blanco y aceite de oliva ha sido utilizada para limpiar y dar brillo a algunos tipos de cuero, pero no debe aplicarse sobre materiales como la gamuza, ya que podría dejar manchas.