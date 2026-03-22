Estudio alerta: comer muchos ultraprocesados podría dificultar quedar embarazada

Las mujeres que comen menos alimentos ultraprocesados tienen más posibilidades de quedar embarazadas, según una nueva investigación de la Universidad McMaster.

El estudio analizó datos de más de 2.500 mujeres que participaron en una encuesta de salud en Estados Unidos, la cual incluye entrevistas, registros de lo que comen en un día y hasta exámenes de laboratorio para tener un panorama completo de su salud.

Las mujeres que comen menos alimentos ultraprocesados tienen más posibilidades de quedar embarazadas. (Canva /Canva)

Según los investigadores, la relación se mantiene incluso tomando en cuenta factores como la edad, el peso y el estilo de vida. Para el análisis, se consideró infertilidad cuando una mujer no logra quedar embarazada tras un año intentándolo.

Más ultraprocesados, más problemas

Los resultados fueron claros: las mujeres con problemas de infertilidad consumían más alimentos ultraprocesados, que representaban cerca del 31% de su dieta diaria. Además, seguían menos la dieta mediterránea, que es rica en frutas, verduras, granos integrales y grasas saludables.

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“La mayoría de lo que se dice sobre estos alimentos tiene que ver con calorías y obesidad, pero aquí vemos algo más complejo. Podrían estar influyendo otros factores, como químicos presentes en estos productos”, explicó la investigadora Anthea Christoforou.

Y es que, aunque una persona coma suficientes nutrientes, los ultraprocesados suelen tener aditivos y sustancias químicas que podrían afectar el cuerpo más allá del peso.

Las comidas rápidas son parte de las comidas ultraprocesadas, especialmente por las salsas, grasas y aditivos. Además, son consumidas con refrescos carbanatados y azucarados que también son ultraprocesados. (Shutterstock/Shutterstock)

Ojo con los químicos

Estos alimentos pueden contener sustancias como ftalatos, BPA y acrilamidas, que provienen del empaque o del mismo proceso de producción.

“Se sabe que estos compuestos pueden alterar las hormonas, y eso podría explicar la relación con la fertilidad”, indicó Angelina Baric, coautora del estudio.

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La dieta también pesa

La dieta mediterránea mostró beneficios para la fertilidad, pero estos desaparecieron al tomar en cuenta la obesidad, lo que sugiere que su ventaja podría estar en ayudar a mantener un peso saludable.

Los resultados, publicados en la revista Nutrition and Health, apuntan a que lo que comemos —y qué tan procesado está— puede influir en la salud reproductiva mucho más de lo que se pensaba.

Incluso, los datos sugieren que consumir más ultraprocesados podría reducir hasta en un 60% las probabilidades de fertilidad.

Los adolescentes de Costa Rica tienen un alto consumo de productos ultraprocesados. El 35,9% de la energía proviene de estas fuentes, según un estudio del Inciensa. (Shutterstock/Shutterstock)

No es para alarmarse, pero sí para pellizcarse

Los expertos aclaran que el estudio muestra una relación, no una causa directa. Aun así, advierten que el impacto puede ser importante, especialmente porque este tipo de alimentos se consume muchísimo.

“No se trata de comer perfecto, sino de ponerle atención a qué tan procesados son los alimentos, elegir más comida natural y optar por ingredientes que uno reconoce”, concluyó Baric.