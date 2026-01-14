Golpe de Trump a la migración: EE. UU. suspende visas para ciudadanos de 75 países según Fox News

El gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión drástica que impactará la movilidad internacional a partir del próximo miércoles 21 de enero de 2026.

El Departamento de Estado ordenó detener el trámite de visas en 75 naciones de forma temporal (imagen generada con IA) (Gemini/Gemini)

Según informes revelados por la cadena Fox News, la administración del presidente Donald Trump suspenderá todos los procedimientos relacionados con el trámite de visas en 75 países alrededor del mundo.

La medida surge de un memorando interno del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio. En el documento se instruye a los funcionarios consulares a negar las solicitudes basándose en la legislación vigente, con el fin de realizar una reevaluación profunda de los sistemas de selección y verificación de seguridad para los solicitantes extranjeros.

LEA MÁS: Hombre en Pensilvania robaba tumbas y abusaba de cadáveres: Hallan restos humanos en su casa

Impacto en Latinoamérica y el mundo

Aunque la mayor cantidad de naciones afectadas se ubican en África y Oriente Medio, la disposición tiene un alcance directo en varios países de América Latina.

Entre las naciones de la región que verán interrumpidos sus servicios consulares se encuentran Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay y Colombia, además de varias islas del Caribe como Bahamas, Jamaica y Barbados.

Esta acción se alinea con las políticas de migración EE. UU. más agresivas del segundo mandato de Donald Trump.

Hasta el momento, no se ha especificado cuánto tiempo durará esta suspensión, lo que genera incertidumbre para miles de ciudadanos que tenían citas programadas o procesos en curso.

Reevaluación de la seguridad consular

El objetivo declarado de esta pausa administrativa es permitir que el Departamento de Estado analice y endurezca los filtros de seguridad.

El memo oficial indica que la prioridad es fortalecer la verificación de antecedentes de los ciudadanos provenientes de las naciones incluidas en la lista, que también contempla a países como Rusia, Tailandia y Egipto.

La administración de Donald Trump endurece las políticas de migración EE. UU. con esta nueva medida. (Toma de video YouTube del canal de la Casa Blanca/Cortesía)

La decisión ha provocado reacciones inmediatas a nivel global, dado que paraliza no solo las visas de turismo, sino potencialmente otros tipos de permisos de ingreso.

Se recomienda a los viajeros y solicitantes de los países afectados mantenerse informados a través de los canales oficiales de las embajadas estadounidenses para conocer la fecha de reanudación de los servicios.

LEA MÁS: Estudio revela por qué hay monos con conductas homosexuales y las razones son increíbles

Lista completa de los 75 países afectados

A continuación, se detallan los países incluidos en el memorando que verán suspendidos sus procesos de visado:

América Latina y Caribe: Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay.

Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay. África: Argelia, Benín, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.

Argelia, Benín, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda. Asia y Medio Oriente: Afganistán, Bangladés, Birmania (Myanmar), Bután, Camboya, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.

Afganistán, Bangladés, Birmania (Myanmar), Bután, Camboya, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen. Europa y otros: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia, Georgia, Kazajistán, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.