¿Guarda los huevos en la puerta de la refri? Nutricionista explica por qué debería cambiar ese hábito

Guardar los huevos en la puerta de la refrigeradora podría afectar su conservación. (ChatGPT/Generada con IA)

Si usted acostumbra guardar los huevos en la puerta de la refrigeradora, preste atención porque podría estar cometiendo un error que afecta su conservación.

Aunque muchas personas tienen la costumbre de colocar este alimento en los espacios que vienen incorporados en la puerta del electrodoméstico, esa no sería la ubicación más recomendable debido a los constantes cambios de temperatura que se producen en esa zona.

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El medio colombiano El Tiempo consultó a especialistas sobre la manera adecuada de almacenar los huevos y explicó por qué mantenerlos refrigerados puede ayudar a conservarlos frescos durante más tiempo.

Los especialistas recomiendan mantener los huevos en un espacio con temperatura estable. (JOHN DURAN/John Durán)

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Una de las razones está relacionada con la cutícula, una capa muy fina que se encuentra debajo de la cáscara y funciona como una barrera protectora frente a microorganismos que podrían contaminar el alimento.

La nutricionista Bea Gonfer explicó que esta protección natural es importante, ya que en la parte exterior de la cáscara pueden encontrarse bacterias como la salmonella.

Por eso, los cambios bruscos de temperatura no son recomendables, pues pueden afectar las condiciones de conservación del producto.

¿Dónde debería guardar los huevos?

Aunque en algunos lugares los huevos se comercializan y almacenan a temperatura ambiente, el especialista señaló que si las condiciones del hogar lo permiten, pueden mantenerse fuera de la refrigeradora siempre que estén en un sitio adecuado y con una temperatura estable.

Sin embargo, refrigerarlos es una alternativa que permite conservar su frescura durante más tiempo.

Además, el frío contribuye a que la clara mantenga una consistencia más densa y la yema permanezca más centrada, características que pueden resultar útiles al momento de cocinar.

El detalle que debe tomar en cuenta es que no se recomienda colocarlos en la puerta de la refrigeradora, precisamente porque es una de las zonas donde se producen mayores fluctuaciones de temperatura cada vez que se abre y se cierra el electrodoméstico.

Lo recomendable es guardarlos en una de las repisas interiores, preferiblemente en una zona media, donde puedan mantenerse a una temperatura más estable.

Así que la próxima vez que llegue del supermercado y acomode sus compras, recuerde que el lugar donde guarda los huevos también importa para conservarlos en buenas condiciones.