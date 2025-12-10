¿Harto de los videos raros en Instagram? Llegó una función que le resolverá ese problema

Los usuarios de Instagram pronto tendrán mayor control sobre el contenido que consumen. La plataforma propiedad de Meta anunció una nueva funcionalidad diseñada para ajustar las recomendaciones automáticas, permitiendo a las personas decidir con mayor precisión qué tipo de videos desean que aparezcan o desaparezcan de su sección de Reels.

Esta herramienta se apoya en la inteligencia artificial para identificar los patrones de consumo. A través de un apartado denominado ‘Tu algoritmo’, la aplicación mostrará una lista de categorías generadas por el historial de actividad, como deportes, cine de terror o música pop. Desde allí, el usuario podrá indicar manualmente si desea recibir más o menos sugerencias sobre esas temáticas específicas.

La compañía explicó en su blog oficial el objetivo de esta actualización: “Gracias a la IA, ahora puedes ver y personalizar más fácilmente los temas que dan forma a tus ‘Reels’, lo que hace que las recomendaciones se adapten aún mejor a ti”.

Tendencia en redes sociales

El movimiento de Instagram sigue una tendencia marcada por otras plataformas digitales que buscan retener a la audiencia mediante la personalización. Pinterest, por ejemplo, ya ofrece la posibilidad de desactivar categorías temáticas enteras, como moda o belleza, para que el sistema deje de sugerirlas en el flujo de navegación.

Por su parte, TikTok, desarrollada por ByteDance, también ha comunicado la implementación de controles similares. Su enfoque incluye una barra deslizante que permite a los espectadores calibrar la cantidad de contenido generado por inteligencia artificial que desean visualizar, moviendo el control hacia la izquierda o la derecha según su preferencia.

La empresa trabaja simultáneamente en la optimización del algoritmo para Threads (LOIC VENANCE/AFP)

Personalización en Threads

El esfuerzo de Meta por refinar la experiencia de usuario no se limita a las fotos y videos. La empresa trabaja simultáneamente en la optimización del algoritmo para Threads. En esta red de texto, se planea introducir un comando denominado ‘Dear Algo’, mediante el cual las personas podrán solicitar explícitamente ver más contenido sobre un tema concreto, como baloncesto, ajustando así su ‘feed’ de manera directa.

