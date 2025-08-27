Hombre mata a dos niños y hiere a otras 17 personas en iglesia católica

Dos niños fueron asesinados por un hombre armado que atacó una iglesia en Mineápolis (norte de Estados Unidos) el miércoles, y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía.

El hombre armado “comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

El hecho golpeó duro a Minnesota. (TOM BAKER/AFP)

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon en la iglesia Annunciation.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la más grande del estado de Minnesota.

“Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos”, dijo O’Hara.

Dos de los heridos estaban en condición crítica.

El hombre armado, de 23 años, disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía, quien añadió que parece haber actuado solo.

El FBI lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo, indicó su director Kash Patel.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos”, afirmó Patel en X. El jefe del FBI agregó que el agresor es un “hombre bajo el nombre de Robert Westman”.

Videos supuestamente publicados en línea por Westman mostraron un manifiesto de varias páginas, así como nombres y dibujos de armas de fuego.

El ataque recibió condenas y expresiones de dolor de muchos, incluido el presidente Donald Trump, quien ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta.

El papa León XIV -el primer estadounidense en liderar la Iglesia católica- dijo que estaba “profundamente entristecido” por la tragedia.

Dos adultos y nueve niños, de entre seis y catorce años, estaban siendo tratados en el Centro Médico del Condado de Hennepin, con al menos cuatro personas requiriendo cirugía inmediata.

El sujeto se quitó la vida tras el ataque. (TOM BAKER/AFP)

“Minnesota está con el corazón roto”, escribió el gobernador Tim Walz en X.

Imágenes de video en vivo mostraron a padres en pánico recuperando a sus pequeños y huyendo, en medio de una importante respuesta de emergencia.

Testigos y supervivientes hablaron de una escena desgarradora, con el atacante vestido de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.

“Fue muy aterrador... Nos metimos en los bancos y él disparó a través de las ventanas de vitrales”, dijo un niño de quinto grado que sobrevivió al ataque a la estación local de televisión Fox 9.

Un amigo “estaba encima de mí (...) asegurándose de que yo estuviera a salvo, y él fue alcanzado (por un disparo). Así que eso fue realmente valiente de su parte”, dijo.