Joven vive pesadilla al ser alérgica al agua: hasta sus propias lágrimas le causan dolor insoportable

Una joven identificada como Chelsea ha generado gran impacto en redes sociales al contar que padece urticaria acuagénica, una rara condición conocida como alergia al agua.

Según reportó el medio O Globo, incluso el contacto con el sudor o las lágrimas le provoca dolor intenso.

La británica, de 24 años, explicó que comenzó a notar los síntomas desde los 13 años, cuando decidió acudir a un especialista y recibió el duro diagnóstico.

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La joven padece urticaria acuagénica. (ChatGPT/IA)

“Tengo que tomar muchas precauciones a diario. Incluso llorar puede provocarme una reacción. Cuando llueve, tengo que tener mucho cuidado y, la mayoría de las veces, evito salir porque la lluvia en mi piel me produce una reacción alérgica. Esto puede ser complicado para alguien que vive en el Reino Unido”, explicó en una entrevista con el Daily Mail.

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Diagnóstico y tratamiento

De acuerdo con la Clínica Dermatólogica Internacional, esta condición provoca diversas reacciones en la piel al contacto con el agua, como ronchas, enrojecimiento, picazón y sensación de ardor.

En cuanto a su diagnóstico, representa un verdadero reto, ya que se trata de una enfermedad poco frecuente; sin embargo, los especialistas siguen una serie de pasos clínicos para poder identificarla con mayor precisión.

El proceso inicia con una historia clínica completa, en la que los médicos analizan detalladamente los síntomas, su frecuencia, intensidad y las situaciones en las que se presentan.

Posteriormente, se realiza una prueba controlada que consiste en aplicar agua sobre una zona específica de la piel del paciente para observar la reacción.

Además, es fundamental descartar otras posibles alergias o afecciones dermatológicas. Para ello, los especialistas revisan el historial clínico en profundidad y pueden complementar el análisis con distintas pruebas de alergia convencionales.

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, como antihistamínicos y cremas protectoras.

La historia de Chelsea ha visibilizado esta enfermedad poco frecuente y ha generado conversación sobre los desafíos de vivir con una enfermedad extraña.