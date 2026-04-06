Internacionales

Joven vive pesadilla al ser alérgica al agua: hasta sus propias lágrimas le causan dolor insoportable

Joven sufre una extraña enfermedad que le provoca dolor incluso con sus propias lágrimas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

Una joven identificada como Chelsea ha generado gran impacto en redes sociales al contar que padece urticaria acuagénica, una rara condición conocida como alergia al agua.

Según reportó el medio O Globo, incluso el contacto con el sudor o las lágrimas le provoca dolor intenso.

La británica, de 24 años, explicó que comenzó a notar los síntomas desde los 13 años, cuando decidió acudir a un especialista y recibió el duro diagnóstico.

LEA MÁS: Profesora creía que le dolía el brazo por dormir mal, pero un síntoma extraño en su visión reveló lo peor

La joven padece urticaria acuagénica.
La joven padece urticaria acuagénica. (ChatGPT/IA)

“Tengo que tomar muchas precauciones a diario. Incluso llorar puede provocarme una reacción. Cuando llueve, tengo que tener mucho cuidado y, la mayoría de las veces, evito salir porque la lluvia en mi piel me produce una reacción alérgica. Esto puede ser complicado para alguien que vive en el Reino Unido”, explicó en una entrevista con el Daily Mail.

LEA MÁS: Joven fue diagnosticada con reflujo ácido, pero su condición resultó ser aterradora

Diagnóstico y tratamiento

De acuerdo con la Clínica Dermatólogica Internacional, esta condición provoca diversas reacciones en la piel al contacto con el agua, como ronchas, enrojecimiento, picazón y sensación de ardor.

En cuanto a su diagnóstico, representa un verdadero reto, ya que se trata de una enfermedad poco frecuente; sin embargo, los especialistas siguen una serie de pasos clínicos para poder identificarla con mayor precisión.

El proceso inicia con una historia clínica completa, en la que los médicos analizan detalladamente los síntomas, su frecuencia, intensidad y las situaciones en las que se presentan.

Posteriormente, se realiza una prueba controlada que consiste en aplicar agua sobre una zona específica de la piel del paciente para observar la reacción.

Además, es fundamental descartar otras posibles alergias o afecciones dermatológicas. Para ello, los especialistas revisan el historial clínico en profundidad y pueden complementar el análisis con distintas pruebas de alergia convencionales.

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, como antihistamínicos y cremas protectoras.

La historia de Chelsea ha visibilizado esta enfermedad poco frecuente y ha generado conversación sobre los desafíos de vivir con una enfermedad extraña.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alergia al aguaUrticaria acuagénicaReino Unido
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.