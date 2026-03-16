Lo que pasó este lunes en Cuba no solo es inhumano, sino que es desgarrador

La Unión Nacional Eléctrica de Cuba confirmó este lunes una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, dejando a toda la isla sin suministro de luz. El evento ocurre en medio de una profunda crisis energética en Cuba, motivada por el deterioro de la infraestructura y las severas restricciones en el acceso a combustibles.

La crisis energética en Cuba se ha agudizado por la escasez de combustible importado en los últimos meses. (YAMIL LAGE/AFP)

Según el reporte oficial, las autoridades ya han comenzado a ejecutar los protocolos de emergencia para intentar recuperar la estabilidad del servicio. Sin embargo, la situación es crítica debido a que la generación eléctrica depende de plantas termoeléctricas que superan los 40 años de uso, lo que facilita que ocurra un corte de electricidad de magnitud masiva como el registrado recientemente.

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Impacto del bloqueo y falta de suministro

El Gobierno cubano atribuye el colapso actual al bloqueo de Estados Unidos, señalando que las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump han frenado la llegada de petróleo desde Venezuela. Esta parálisis logística ha provocado que, desde inicios de año, el arribo de buques tanqueros sea prácticamente nulo, forzando medidas de racionamiento extremo en hospitales y servicios básicos.

La crisis energética en Cuba no es un fenómeno aislado, ya que desde finales de 2024 se han reportado múltiples eventos de inestabilidad. Actualmente, los ciudadanos enfrentan cortes programados que superan las 15 horas diarias en La Habana, mientras que en las provincias del interior el suministro puede ausentarse por más de un día completo.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

La administración de Miguel Díaz-Canel sostiene que el bloqueo de Estados Unidos busca asfixiar la economía local mediante la interrupción del flujo energético. Por su parte, Washington justifica sus políticas restrictivas citando preocupaciones de seguridad nacional por los vínculos de la isla con potencias extranjeras.

Mientras la disputa política continúa, el Sistema Electroenergético Nacional permanece vulnerable. La falta de inversión y el impedimento para adquirir piezas de repuesto mantienen a la población bajo un constante riesgo de un nuevo corte de electricidad generalizado, afectando la vida cotidiana de más de nueve millones de habitantes.

Trump dice que espera tener “el honor de tomar Cuba”

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que espera tener “el honor de tomar Cuba” durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana, a causa de la crisis energética.

Las calles de La Habana lucen desiertas tras el masivo corte de electricidad reportado por la Unión Nacional Eléctrica. (YAMIL LAGE/AFP)

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval.

“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, consideró.

“Sería un gran honor”, explicó.

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una “amenaza”.