Paciente estuvo “muerto” 8 minutos y contó la impactante experiencia que vivió

Un caso que ha generado impacto entre lectores y usuarios en redes sociales es el de un paciente que estuvo al borde de la muerte durante varios minutos y que, tras recuperarse, decidió contar lo que vivió en ese lapso.

Según una publicación de El Tiempo, el protagonista es Andrés Arévalo, quien enfrentó complicaciones graves tras contagiarse de covid-19, situación que lo llevó a ser internado en una unidad de cuidados intensivos debido a la severidad de su estado.

Andrés Arévalo reveló lo que vivió esos 8 minutos 8 minutos. Foto: El Tiempo (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

El medio detalla que, como parte del tratamiento médico, el paciente fue inducido a un coma, mientras los especialistas intentaban estabilizarlo. Sin embargo, durante ese proceso su condición se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con la información publicada, Arévalo permaneció sin signos vitales durante aproximadamente ocho minutos, un periodo crítico en el que los médicos trabajaron para reanimarlo. Finalmente, lograron estabilizarlo y, con el paso de los días, su evolución fue favorable hasta que consiguió recuperarse.

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Tras superar ese episodio, el hombre compartió su testimonio sobre lo que asegura haber experimentado mientras estaba inconsciente, lo que ha llamado poderosamente la atención.

Según relató al medio colombiano, durante ese lapso tuvo una vivencia que describe como real, en la que percibió la presencia de familiares que ya habían fallecido. Su relato indica que no se trató de un sueño confuso, sino de una experiencia que recuerda con claridad. “Yo estoy viendo todo lo que está pasando, tengo una visión 360 y yo digo, esto no está bien”, comentó sobre la experiencia.

En su relato, también cuenta que pudo elegir entre continuar o regresar, pero decidió volver al pensar en su hijo y su familia. “Si usted pasa esa puerta, no hay vuelta atrás. Pero le damos el chance de regresar. ¿Qué quiere hacer?”, fue lo que le dijeron.

La publicación señala que el paciente decidió contar lo ocurrido después de salir del estado crítico, generando diversas reacciones entre quienes han conocido su historia, debido a lo inusual de su testimonio.

El hombre fue inducido en un coma, pero su condición se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. (Canva/Canva)

Además, el caso ha despertado interés porque combina un episodio médico de alta complejidad con una experiencia personal difícil de explicar, lo que ha llevado a que muchas personas comenten y compartan la historia.

El medio también destaca que, tras lo vivido, Arévalo asegura que su forma de ver la vida cambió, luego de haber estado en una condición tan delicada.

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La historia ha tomado relevancia no solo por el tiempo en que el paciente estuvo sin signos vitales, sino también por el contenido de lo que afirma haber experimentado durante ese periodo.

Este tipo de testimonios suele generar debate entre quienes los consideran experiencias personales significativas y quienes buscan explicaciones desde el punto de vista médico o científico. En este caso, el relato ha logrado captar la atención por la claridad con la que el protagonista asegura recordar lo ocurrido.

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Por ahora, la experiencia de Andrés Arévalo continúa generando conversación, especialmente por lo que describe haber vivido durante esos ocho minutos en los que estuvo clínicamente muerto, un episodio que marcó su vida y que ahora comparte públicamente.

*Nota realizada con ayuda de la IA y basada en información de El Tiempo de Colombia.