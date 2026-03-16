¿Pidió perdón? Rey Felipe VI por fin habló de la Conquista y sus palabras darán de qué hablar en toda América

El monarca español, Felipe VI, ha marcado un hito en la diplomacia transatlántica al admitir públicamente que existió “mucho abuso” durante el proceso de la Conquista de América.

Estas declaraciones, emitidas durante una visita oficial al Museo Arqueológico Nacional en Madrid, representan la primera vez que el jefe de Estado español aborda de forma directa las sombras de la presencia colonial en el continente.

El Rey Felipe VI reconoce que la Conquista de América estuvo marcada por excesos que no generan orgullo en la actualidad. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Este pronunciamiento llega tras años de fricciones en las relaciones entre España y México, país que ha liderado el reclamo de un reconocimiento histórico de los agravios cometidos.

Durante el recorrido por la muestra “La mujer en el México indígena”, el rey reflexionó sobre las contradicciones entre el marco legal de la época y la ejecución práctica de la colonización.

Según el monarca, aunque figuras como Isabel la Católica impulsaron directrices y las Leyes de Indias con un supuesto “afán de protección” hacia los pueblos originarios, la realidad histórica fue muy distinta. El rey admitió que esa intención no se cumplió como se pretendía, derivando en abusos coloniales que deben ser analizados bajo una óptica rigurosa.

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Un análisis histórico sin “presentismo”

En su intervención, captada en un video difundido por la Casa Real, Felipe VI enfatizó la importancia de estudiar el pasado con objetividad.

El soberano señaló que, si bien existen hechos que generan incomodidad y que, bajo los valores contemporáneos, no pueden ser motivo de orgullo, es fundamental evitar el “presentismo moral” excesivo. Para el rey, el objetivo debe ser conocer la historia en su justo contexto para extraer lecciones que permitan fortalecer los vínculos actuales.

El jefe de Estado subrayó que las controversias éticas sobre cómo se ejerció el poder han estado presentes desde el primer día de la llegada española a tierras americanas. Esta postura surge tras un prolongado silencio oficial ante las constantes peticiones de disculpas por parte del Gobierno mexicano, una exigencia que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 y que ha sido ratificada por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum.

El impacto en la diplomacia bilateral

El contexto de estas palabras es sumamente complejo para las relaciones entre España y México. La tensión alcanzó un punto crítico en 2024, cuando la mandataria mexicana decidió no invitar al rey a su ceremonia de investidura, lo que provocó que el Gobierno español retirara su representación oficial del evento. No obstante, en meses recientes, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha intentado suavizar la postura, reconociendo previamente el “dolor e injusticia” causado por la Conquista de América.

La normalización de los lazos entre ambas naciones es considerada una prioridad para Madrid. El reconocimiento de los “claroscuros” históricos por parte de la Corona es visto por analistas como un paso necesario para desbloquear la parálisis diplomática.

México ha insistido en que el reconocimiento de los abusos coloniales no es un ataque a la España moderna, sino un acto de justicia hacia las culturas que fueron diezmadas durante el proceso de expansión imperial.

La Conquista de América provocó un colapso demográfico en Mesoamérica que aún es objeto de estudio y controversia ética. (Gemini/Gemini)

Un colapso demográfico devastador

Cifras históricas respaldan la magnitud de los eventos mencionados por el monarca. Cuando Hernán Cortés llegó a Mesoamérica en 1519, la región contaba con una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas. Tras un siglo marcado por batallas, masacres y la propagación de enfermedades como la viruela, la población autóctona se redujo drásticamente a menos de dos millones de habitantes.

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Este trasfondo histórico sigue pesando en la agenda política actual. La admisión de Felipe VI sobre los abusos cometidos abre una nueva etapa en la que la autocrítica histórica podría convertirse en el puente para restaurar las relaciones entre España y México, basadas en un análisis honesto de su pasado compartido.