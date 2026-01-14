¡Prepare el bloqueador! Científicos lanzan preocupante advertencia sobre lo que nos espera este 2026

La crisis climática ha entrado en una fase de aceleración sin precedentes. Los informes anuales del observatorio europeo Copérnico y el instituto Berkeley Earth confirmaron este miércoles que el año 2025 se posicionó como el tercero más cálido desde que existen registros.

LEA MÁS: Así se comportará el tiempo en Costa Rica en el arranque del año

El cambio climático ha llevado al planeta a superar el límite de 1,5°C de calentamiento en el último trienio. (MARTIN LELIEVRE/AFP)

Este dato consolida un trienio de temperaturas extremas que mantienen al termómetro mundial en niveles nunca vistos por la humanidad.

Por primera vez, el promedio de temperatura de los últimos tres años sobrepasó el límite de 1,5°C respecto a la era preindustrial.

Este margen es el umbral simbólico establecido hace una década para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático.

Según los expertos, esta tendencia sugiere que el rebasamiento permanente de dicho límite ocurrirá mucho antes de lo proyectado originalmente.

Proyecciones alarmantes para el 2026

Las perspectivas para el futuro cercano no muestran señales de alivio. Los especialistas de Copérnico pronostican que el 2026 se mantendrá entre los cinco años más calurosos de la historia. Existe la posibilidad de que, si el fenómeno natural de El Niño regresa con fuerza, el 2026 pueda incluso establecer un nuevo récord absoluto de temperatura superficial.

La trayectoria del calentamiento global es clara y preocupante. Carlo Buontempo, director del servicio climático europeo, señaló que no importa el año exacto en que se rompa el siguiente récord, pues la tendencia al alza es constante.

Los científicos advierten que la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue siendo el motor principal de este fenómeno que ya afecta a todos los continentes.

El retroceso en las políticas ambientales

A pesar de la urgencia expresada por la ONU, la lucha global contra la contaminación parece estar perdiendo fuerza en naciones clave. En Estados Unidos, el retorno a políticas que favorecen el uso del petróleo y el repunte del carbón ha frenado años de progreso ambiental.

De igual forma, potencias europeas como Francia y Alemania registraron un estancamiento en la reducción de sus emisiones contaminantes durante el último año.

La reducción de emisiones de gases es vital para frenar la tendencia de calor extremo proyectada para el 2026. (TIZIANA FABI/AFP)

Mauro Facchini, jefe de la unidad Copérnico, enfatizó durante una rueda de prensa que la necesidad de tomar medidas drásticas es más apremiante que nunca.

LEA MÁS: “¿Estás muerto?”: La polémica aplicación que vigila si usted sigue vivo toma una decisión que divide al mundo

Mientras las políticas climáticas flaquean, los eventos extremos como ciclones violentos, incendios forestales devastadores y olas de calor prolongadas se vuelven más frecuentes e intensos en regiones vulnerables de Asia, el Sahel y América.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.