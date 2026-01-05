Sucesos

Así se comportará el tiempo en Costa Rica en el arranque del año

Inicio del año con condiciones estables en Costa Rica

Por Alejandra Morales

El inicio del año estará marcado por condiciones estables en gran parte del país, con muy pocas lluvias y un incremento de los vientos conforme avance la semana, según el pronóstico meteorológico.

Durante la primera mitad de la semana, los vientos se mantendrán entre débiles y moderados; sin embargo, a partir del jueves se prevé un aumento significativo, principalmente en Guanacaste y el Valle Central.

En el Valle Central, se estiman ráfagas con velocidades entre 40 kilómetros (km/h) y 65 km/h, mientras que en Guanacaste y la cordillera de Talamanca los vientos podrían alcanzar valores entre 60 y 80 km/h.

Cielo parcialmente nublado en San José, Costa Rica, con temperaturas cálidas y ráfagas de viento moderadas.
Inicio del año con condiciones estables en Costa Rica. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

En cuanto a las lluvias, se anticipan únicamente eventos aisladosde lluvias ocasionales en el Caribe, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Sur, sin que se esperen acumulados significativos.

Detalle del pronóstico por periodos del día

Para las mañanas se prevé entre despejado a poco nublado en el Pacífico y Valle Central, con condiciones ventosas a partir del jueves.

El Caribe y la Zona Norte se mantendrán parcialmente nublados, con lluvias ocasionales.

Durante las noches predominarán condiciones entre poco a parcialmente nubladas en el Pacífico y Valle Central, con vientos más intensos desde el jueves. El Caribe y la Zona Norte presentarán nubosidad parcial con lluvias ocasionales.

