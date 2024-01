¡Sin piedad! China ejecuta a pareja por asesinato de niños que el papá tiró del piso 15 de un edificio

Un hombre y su pareja actual fueron ejecutados este miércoles en China por lanzar a dos niños pequeños de la ventana de su apartamento, en el piso 15 de un edificio, anunció la justicia.

Zhang Bo y Ye Chengchen fueron declarados culpables por la muerte de una niña de dos años y un niño de un año, en 2020, en la ciudad sudoccidental de Chongqing, en un caso que indignó al país.

Zhang, padre de los dos niños, comenzó una relación con Ye, quien inicialmente no sabía que él era casado y que tenía hijos.

Ella le urgió matar a los niños, a quienes “veía como obstáculos” a su matrimonio y una “carga sobre su vida futura juntos”, dijo en un comunicado la Corte Popular Intermedia 5 de Congqing.

Según el díario El Mundo, Zhang y Ye han sido ejecutados en Chongqing, al suroeste de China.

Este fue uno de los sucesos que más ha conmocionado a la opinión pública china en los últimos años. “Un hombre mata a sus dos hijos pequeños para poder formar una nueva familia con su actual pareja”, rezaban los titulares de los medios chinos cuando saltó la noticia.

Zhang Bo había comenzado una relación con Ye Chengchen en 2019 cuando estaba casado con su esposa, Chen Meilin, de la que se divorció en febrero de 2020. A partir de ese momento, Zhang y Ye empezaron a planear el asesinato de los dos hijos del hombre.

“Ye le presionó para que cometiera el crimen. Ella no quería que su futuro esposo tuviera hijos con otra mujer”, sentenció la primera sentencia del Tribunal Popular de Chongqing, la cual fue ratificada después por el Tribunal Supremo.

“Cuando los niños se hayan ido, me casaré contigo. ¿Por qué no matas ya a ambos?”, escribió en un mensaje Ye a su novio según las conversaciones reveladas durante el juicio por la ex mujer de Zhang. El padre arrojó a los pequeños por la ventana de su piso mientras estaba solo con ellos. El niño murió al instante. La niña, poco después, en el hospital.

Los vecinos informaron que vieron al papá bajando corriendo las escaleras y que se abalanzó llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Todos pensaron que había sido un accidente. Zhang, en su primera versión, afirmó que estaba durmiendo cuando los pequeños se cayeron por la ventana.

No obstante, más adelante, confesó a la policía que había planeado el crimen junto con Ye, quien le había amenazado con cortarse las venas si no asesinaba a sus hijos. “Cuando Zhang dudó, Ye lo obligó a cometer el crimen y finalmente llevó a cabo el asesinato”, dijo el veredicto del tribunal.

El Mundo agregó que China mantiene la pena de muerte para 46 delitos que van más allá del asesinato, como el tráfico de drogas y la corrupción, ejecuta a más personas al año que el resto del mundo combinado.