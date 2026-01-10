Tras la captura de Maduro, grupos armados chavistas prometen resistir el cambio

Cuando cayeron las primeras bombas estadounidenses sobre Caracas, Jorge Suárez se despidió de su familia y partió para el combate.

Es militante de uno de los llamados “colectivos”, considerados el brazo armado de la revolución chavista.

Fue “como un best seller, como una cuestión de cine”, describió Suárez, de 50 años.

Jorge Suárez, miembro del progubernamental colectivo Fundación 3 Raíces, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 7 de enero de 2026. AFP (AFP/AFP)

Hay balas de fusil, una bomba de efecto sonoro y retratos del líder socialista Hugo Chávez, el influyente Ministro de Interior, Diosdado Cabello, y al prócer independentista Simón Bolívar.

Carga gafas oscuras y una gorra con la leyenda “dudar es traición”, que surgió con el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sostiene que el bombardeo que llevó a la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro tomó al país desprevenido y dejó un sinfín de interrogantes.

Pero de algo no tienen dudas: “No sabemos quién, pero sabemos que hay una traición”, dice este militante de la barriada 23 de Enero, bastión histórico de la izquierda en Venezuela.

Los “colectivos” resurgieron como parte del legado de Chávez, quien gobernó antes de Maduro entre 1999 y 2013.

Explican que trabajan por sus comunidades en actividades deportivas, culturales y educativas, pero dejan claro sin rodeos que su prioridad es la defensa de la Revolución Bolivariana.

Un miembro de Fundación 3 Raíces monta guardia con un rifle de asalto el 7 de enero de 2026 en la sede del colectivo progubernamental en el barrio 23 de Enero, en Caracas. AFP (AFP/AFP)

“Frustración”

Suárez cuenta que con las primeras explosiones tomaron las calles, e instalaron puntos de control, “esperando la instrucción de nuestros líderes”.

Uno de los miembros de otro colectivo, el Boina Roja, que se identifica solo como Willians no oculta su molestia. Sostiene que quedó con “frustración, coraje y ganas de combatir” después del 3 de enero.

“Lo que no entendemos es cómo falló el sistema antiaéreo, no sabemos qué pasó con el sistema de los lanzacohetes”, insistió el militante de 43 años cuestionando la respuesta venezolana al ataque aéreo que conmocionó al mundo.

Coincide en que hubo traiciones, y “muchas”, pero no desconfían de Delcy Rodríguez, que heredó el poder y alrededor de quien los “colectivos” cierran filas.

Vicepresidenta de Maduro e hija de un dirigente histórico de la izquierda asesinado bajo custodia de los servicios de inteligencia venezolanos en 1976, Rodríguez tiene un pedigrí ideológico que respetan.

“Yo no creo que vaya a haber alguien que traicione a su padre”, señala el dirigente del colectivo Fundación 3 Raíces, Alfredo Canchica. “Puedes traicionar al pueblo, pero a tu padre no”.

“Paramos los cerros”

Los colectivos son temidos por la oposición, que los ve como una intimidante tropa de choque motorizada. Pero en sus barrios se les considera instrumentales en la organización social y en la reducción del crimen.

Canchica cuestiona la connotación negativa que adquirieron.

“Nosotros el 28 de julio paramos que los cerros se levantaran”, apunta Canchica en referencia a las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que terminó con miles de arrestos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras prestar juramento durante la investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)

También defienden tener programas deportivos, coordinación con hospitales y transportes, además de fiscalizaciones en mercados populares para mantener la especulación a raya en un país que funciona dolarizado de facto y con un sistema cambiario paralelo desde hace años.

Pero no esconden las armas, ni su disposición a utilizarlas, como contaron a la AFP en una visita al estadio “Chato” Candela, en el corazón del 23 de enero y ejemplo de la dicotomía que marca a estos grupos.

Hombres fuertemente armados resguardan el centro deportivo que a la vez es aprovechado por los jóvenes de la comunidad.

“Quién nos traicionó”

Para Suárez, ver recreaciones de la incursión armada “da rabia”. Estados Unidos bombardeó Caracas y otros tres estados en una operación que mató a más de 100 personas, entre civiles y militares, según cifras del gobierno venezolano. No hubo bajas estadounidenses.

“¿Cómo hacemos nosotros para reaccionar en tiempo real cuando ellos tienen una tecnología mejor avanzada que nosotros?”, se pregunta, sin abandonar la tesis de la complicidad interna.

La traición “tuvo que venir de algo muy cercano a nuestro comandante”, insiste Canchica. “Nosotros queremos saber qué pasó ahí”.

Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado. (@WhiteHouse/X)

“Era tan perfecta (la incursión, ndlr) que no nos dimos cuenta y aún no sabemos quién nos traicionó, cómo nos traicionó, fue algo tan rápido...”, agrega.

Tras la captura de Maduro, los dos países establecieron acuerdos energéticos y estudian reanudar las relaciones rotas en 2019.

El presidente Donald Trump ha dicho que gobierna el país e incluso que controlorá las ventas de petróleo, pero los colectivos se niegan a especular.

“No creemos en las amenazas de que (los estadounidenses) van a venir, se van a sentar, nos van a sacar” el crudo, sostiene Canchica. “Aquí nos van a tener que matar”.