Una niña de 11 años pasó de un síntoma leve a la muerte en apenas 15 días

Una niña británica de 11 años murió apenas 15 días después de presentar los primeros síntomas de un agresivo tumor cerebral conocido como glioma difuso de la línea media (DIPG), una enfermedad considerada incurable y extremadamente difícil de tratar.

El caso ha generado conmoción debido a la velocidad con la que avanzó el padecimiento y al impacto emocional que dejó en su familia, amigos y comunidad educativa.

Según su mamá, la niña se caracterizaba por su empatía. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

La menor, identificada como Alicia, era descrita por sus familiares y profesores como una niña activa, solidaria y llena de energía. Practicaba distintas actividades deportivas y artísticas, entre ellas danza, gimnasia y natación. Según el relato de su madre, Amanda, la niña se caracterizaba por su empatía y por el interés constante en ayudar a quienes la rodeaban.

Todo comenzó el 10 de abril de 2025, cuando Alicia despertó con una sensación de entumecimiento en uno de sus brazos. Horas después, el adormecimiento se extendió hacia el rostro y una de sus piernas, lo que generó preocupación inmediata en su entorno familiar. Debido a la rapidez con la que aparecieron los síntomas, los médicos inicialmente sospecharon que podría tratarse de un accidente cerebrovascular, por lo que fue trasladada a un hospital para realizarle estudios especializados.

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Dos días más tarde, los resultados médicos confirmaron un diagnóstico devastador: Alicia padecía un glioma difuso de la línea media, también conocido como DIPG, un tumor cerebral altamente agresivo que se desarrolla en áreas profundas del cerebro y que, según se explicó en la nota, es considerado inoperable e incurable. La esperanza de vida promedio para quienes reciben este diagnóstico suele oscilar entre ocho y doce meses. Sin embargo, en el caso de la menor, la enfermedad avanzó de manera mucho más rápida y terminó provocando su muerte apenas 15 días después de detectarse el tumor.

La madre de Alicia recordó el momento en que recibió la noticia como el peor día de su vida. En declaraciones citadas por el medio británico ‘The Mirror’, Amanda aseguró que nunca había escuchado hablar de este tipo de cáncer antes del diagnóstico de su hija y expresó su sorpresa al conocer que los tratamientos disponibles prácticamente no han cambiado durante décadas.

A pesar de la gravedad de su estado de salud, la familia aseguró que Alicia mantuvo una actitud positiva y solidaria hasta sus últimos días. Su madre relató que incluso durante la hospitalización la niña continuó mostrando preocupación por otros pacientes y trataba de brindar apoyo emocional a quienes se encontraban cerca de ella. Amanda describió a su hija como una niña “generosa, divertida y cariñosa”, destacando la valentía con la que enfrentó la enfermedad.

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El impacto de la muerte de Alicia también se sintió en el entorno escolar. Rebecca Collins, directora de la institución educativa donde estudiaba la menor, recordó a la niña como una estudiante muy querida y llena de entusiasmo. Según sus palabras, Alicia siempre transmitía alegría y energía a quienes compartían con ella.

Tras la pérdida de su hija, Amanda decidió impulsar una iniciativa llamada “Alicia-Adele’s Angels”, creada con el objetivo de recaudar fondos destinados a la investigación de tumores cerebrales. La madre afirmó que desea mantener viva la memoria de la niña y transformar el dolor de la tragedia en esperanza para otras familias que enfrentan enfermedades similares.

La rapidez con la que murió la niña fue muy impactante para la familia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

La comunidad comenzó a sumarse rápidamente a la causa. En mayo, decenas de personas participaron en una carrera organizada en honor a Alicia, incluyendo familiares, amigos y personal médico que acompañó a la menor durante sus últimos días de vida. Según explicó Amanda, cada actividad realizada busca generar conciencia sobre el impacto devastador de estos tumores y promover mayores esfuerzos para encontrar tratamientos más efectivos.

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Karen Noble, directora de investigación de la institución vinculada a la iniciativa, señaló que historias como la de Alicia evidencian el profundo impacto que este tipo de enfermedades tiene sobre las familias y las comunidades. También destacó la necesidad de continuar impulsando investigaciones que permitan avanzar en el conocimiento y tratamiento de los tumores cerebrales pediátricos.

*Esta nota fue realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial con información de El Tiempo de Colombia.