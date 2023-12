A empresario tico le quitaron el carro por manejar jugando de vivo y la vida le dio una lección

El empresario Amadeo Quirós Marten recuerda con agradecimiento como de una incómoda situación, en la que hasta le quitaron el carro, recibió una gran enseñanza que mantiene muy presente en su vida.

Él es hijo de Amadeo Quirós Ramos de Anaya, presidente de Purdy Motor desde el año 2020. El joven también es el fundador de una academia e incubadora de negocios llamada Caricaco.

Amadeo Quirós Marten ayudó en la Casa de María Auxiliadora como parte de su trabajo social. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amadeo Quirós)

A raíz de la época que vivimos Amadeo quiso contarle a La Teja ese episodio tan significativo de su vida.

“Hace ocho años estaba saliendo hacia la playa y subiendo por la ruta 27, antes del cruce donde uno sigue hacia Orotina o se sale en el peaje hacia Ciudad Colón me detuvieron por exceso de velocidad y terminaron quitándome el carro. Sí, un buen ejemplo no estoy dando, pero bueno, son lecciones aprendidas. Lo que les puedo decir es que desde entonces no he tenido ningun otro parte, así que al menos he mejorado.

“Resulta que se me venció la licencia y, al intentar renovarla, me di cuenta de que había perdido seis puntos debido a ese incidente. Me mandaron a hacer servicio social para recuperarlos, y la verdad es que fue una experiencia bonita, fui a la Casa de María Auxiliadora para ayudar a armar paquetes de ropa y juguetes destinados a niños en situación vulnerable en diferentes partes del país, así que aquí va un anuncio parroquial: si tienen juguetes o ropa en buen estado, llevenlos ahí porque les aseguro les van a dar un buen uso y van hacer feliz a muchos niños esta Navidad”, dijo el empresario.

Cuando cumplió 38 años Amadeo de propuso cumplir sueños y lo logró. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amadeo Quirós)

Promesa de cumpleaños

Amadeo es fiel creyente de que en su paso por este mundo es importante dejar huellas bonitas, así que en junio pasado, cuando cumplió sus 38 años, hizo una promesa.

“38 años, una edad especial para mí, ya que el número ocho es mi favorito, pero además, el ocho es el símbolo de lo infinito, representa la unión entre lo espiritual y lo material, y simboliza la perseverancia. Cada año, trato de hacer alguna donación o un buen gesto en mi cumpleaños, y este año se me ocurrió cumplir ocho sueños”, escribió en redes sociales cuando cumplió años.

“Me siento feliz de contarles que ya lo hice, y la verdad me sentí muy bien. Espero que los jóvenes hayan tenido una experiencia fantástica. Lo primero fue seleccionar a quién le cumpliría el sueño. Cuando publiqué ese mensaje hace varios meses, un amigo me escribió: ‘Cumpleañero, felicidades. Ya que andas buscando repartir sueños en La Esquina siempre tenemos muchachos y muchachas con muchos sueños por cumplirse todos relacionados con el trabajo y/o educación’”, contó Amadeo.

Los muchachos que recibieron ayuda del empresario también se apuntaron a hacer buenas acciones. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amadeo Quirós)

La Esquina es una organización social que nació en 2013 y da oportunidades de superación, apoyo y empoderamiento a jóvenes de comunidades en riesgo social de Costa Rica.

Al empresario le pareció genial la idea así que se puso manos a la obra. Empezó haciendo una encuesta para descubrir cuáles eran los sueños de cada muchacho, les explicó que debía ser algún gusto o lujo y la mayoría quería ir con sus familias a un paseo a la playa.

“Le pedí ayuda a Mau Miranda, gerente de la fundación, y buscamos una noche todo incluido en un hotel de playa para que todos pudieran ir con sus familias. Además, les dimos tarjetas de regalo para que pudieran comprarse algo extra.

Amadeo dice que al ayudar a los muchachos quien salió ganando fue él. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amadeo Quirós)

“Las fotos y agradecimientos que recibimos fueron muy gratificantes, así que siento que el que más ganó fui yo. ¿Les cambiamos la vida? Probablemente no, pero eso nunca fue la idea. Estoy seguro de que les ayudamos a tener un rato feliz con sus familias y les dimos algo de esperanza de que algunos sueños siempre se pueden cumplir y vale la pena seguir luchando por ellos.

“Y ¿saben qué más? Les pedimos a cada uno de ellos que hiciera un buen gesto de agradecimiento para alguien, ¡y todos se apuntaron! Algunos llevaron comida a gente en la calle, otros ayudaron a niños con sus estudios y algunos fueron a pintar. En fin, ¡un chuzo!”, relató feliz Amadeo.