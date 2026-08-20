A los 68 años creó una librería sobre ruedas para llevar biblias y esperanza

Alexis Madriz González decidió ponerle cuatro ruedas a una pasión que nació hace 41 años: “Casa de la Biblia del Este”, un emprendimiento que tiene una década de existencia.

Ahora está lista una librería rodante que, tras la aprobación de la Municipalidad de Cartago, ya puede circular por toda la provincia y acercar libros a personas que muchas veces no tienen una librería cerca.

“Yo me convertí al Señor hace 41 años, en la Casa de la Biblia que estaba al frente de las piscinas de Plaza González Víquez. Ahí Dios puso una pasión por la lectura de la Biblia y yo dije: todo el mundo debe conocer el texto bíblico, el mensaje de Dios, un mensaje de fe, de esperanza y de amor para toda la humanidad”, contó Madriz, de 68 años.

Alexis Madriz González tiene 68 años y es vecino del barrio El Molino, en Cartago. La librería rodante nació de un sueño que comenzó a madurar hace dos años. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Casa de la Biblia del Este trabaja bajo una franquicia con Sociedades Bíblicas Unidas, organización internacional presente en más de 150 países.

LEA MÁS: Adolescente publica libro de poemas que comenzó como terapia tras la muerte de su abuela

“Distribuimos literatura bíblica, no solamente biblias, sino también materiales de autoayuda, de superación personal, temas de familia, temas para niños y jóvenes.

“Trabajamos también de la mano con la Fuerza Pública y algunas instituciones sociales para llevar biblias a las cárceles y damos capacitación para que los jóvenes puedan superar las drogas, puedan salir de los temas de autolesión y tantas cosas que hoy en día necesitan”, explicó.

Un sueño que tomó forma

La idea de convertir el negocio en una librería sobre ruedas comenzó a tomar fuerza hace dos años. El brumoso se la contó a sus hijos y decidió invertir en una carrocería diseñada en familia.

La librería sobre ruedas de Alexis recorre Cartago ofreciendo libros de autoayuda, espirituales y biblias. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Fue un sueño. Empecé a madurar la idea, lo comenté con mis hijos y surgió el propósito de invertir en esta carrocería. Un hijo mío es arquitecto y él me ayudó a diseñar y hacer realidad este emprendimiento. La construcción prácticamente la hemos hecho nosotros”, dijo.

La biblioteca también se ha convertido en un apoyo para otros emprendimientos pequeños porque vende recuerdos, jarras y otros accesorios hechos o distribuidos por pulseadores cartagineses y también importados.

LEA MÁS: Primozumbi: el nuevo personaje de Los Zumbis nació entre Costa Rica, los videojuegos y los recuerdos familiares

Ya la biblioteca sobre cuatro ruedas ha participado en eventos privados en iglesias de la zona sur, Guanacaste, Limón y Quepos.

Casa de la Biblia del Este ofrece Biblias para niños, jóvenes y adultos, además de ejemplares con letra grande y gigante. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Ha tenido mucha aceptación porque no toda la gente tiene acceso a una librería como esta y hay muy pocas en el país. Nosotros tenemos precios muy bajos”, dijo.

En sus estantes hay biblias para diferentes edades. Las más económicas pueden conseguirse desde ¢2.000, ¢3.000 y ¢5.000, además de ejemplares para niños, jóvenes y adultos mayores, matrimonios, incluso con letra grande o gigante. Vende biblias evangélicas y católicas.

Las Biblias que vende Alexis Madriz tienen precios desde ¢2.000 y forman parte de una iniciativa que también contribuye a la reforestación. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Mucha gente no sabe que con la compra de una Biblia está contribuyendo a la reforestación del país. Solo el mes pasado se sembraron más de 100 árboles con las ganancias también de las Sociedades Bíblicas y de este emprendimiento”, afirmó.

Emprendimientos sobre 4 ruedas

El proyecto llega en un momento especial para Cartago. La municipalidad aprobó un Reglamento de Comercio sobre Ruedas que permitirá ofrecer productos desde vehículos adaptados, incluidas las librerías.

La normativa establece requisitos para los comerciantes y contempla patentes renovables cada año.

LEA MÁS: “Lo único que pensaba era con quién dejo a mi hija”: Mamá cuenta su dura lucha contra el cáncer

También establece horarios y reglas de ubicación y tiene un cupo inicial de 70 vehículos comerciales. La Municipalidad señaló que busca ordenar este comercio y generar oportunidades de emprendimiento y empleo.

Don Alexis ha seguido de cerca el proceso y agradece a quienes hicieron posible la regulación.

La Municipalidad de Cartago aprobó un reglamento para regular el comercio sobre ruedas y estableció un cupo inicial de 70 vehículos comerciales. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“He estado viniendo muchas veces y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el esfuerzo que han hecho el departamento jurídico, el departamento de patentes y el Concejo Municipal, que aprobaron el reglamento de Comercio sobre Ruedas, que va a abrir muchas oportunidades de trabajo para mucha gente”, dijo.

Alexis Madriz nos muestra su emprendimiento sobre cuatro ruedas

Ya la librería está completamente lista y llena de libros y biblias. Para el emprendedor, no se trata solamente de mover libros de un sitio a otro, sino de acercar lectura, reflexión y acompañamiento.

“Esa es la intención: poder servirles,” dice con tremenda felicidad.